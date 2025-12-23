Ampliar el grado de Veterinaria a 6 años, la petición de los profesionales del sector que afectaría a la nueva titulación de la USAL

La Federación Estatal de Sindicatos Veterinarios (FESVET) ha solicitado al Gobierno que el Grado y los Planes de Estudios de la profesión sanitaria Veterinaria incremente sus horas lectivas y prácticas. De este modo, la titulación pasaría de los 5 años (300 créditos europeos) actuales a los 6 años (360 ECTS), al igual que en la mayoría de los países del Viejo Continente.

También exige que los nuevos egresados adquieran competencias en materia de protección y promoción de la salud de las personas en los ámbitos de la salud pública y comunitaria. El objetivo es "dotar a los estudiantes de Veterinaria de una formación práctica que les permita alcanzar un nivel competencial óptimo, ser competitivos en todos los aspectos y mejorar los actuales estándares de calidad en la enseñanza", mantiene FESVET en unas declaraciones recogidas por Europa Press.

Si el Gobierno admite la sugerencia de FESVET, el grado en Veterinaria que empezará a impartirse en la Universidad de Salamanca en el curso 2026/2027 deberá adaptarse a los cambios. La culminación de la Facultad, ubicada entre las calles Manuel Ramon Andrados, John Daltos Eugenio de Castro y José de Lamano Beneite, en Huerta Otea, también está prevista para el próximo año.