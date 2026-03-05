El analista principal del Instituto de Estudios Estratégicos analiza en la UPSA el tablero geopolítico mundial

El analista principal del Instituto de Estudios Estratégicos, Federico Aznar Fernández-Montesinos, analiza la situación geopolítica actual en la UPSA.

El Aula Magna de la Universidad Pontificia de Salamanca ha acogido, en la mañana de este jueves, una conferencia del analista principal del Instituto de Estudios Estratégicos, Federico Aznar Fernández-Montesinos.

El experto ha analizado, frente a más de una veintena de alumnos, la situación geopolítica que atraviesa actualmente el mundo. No en vano, Aznar ha explicado que muchos de los conflictos actuales no son la causa de la inestabilidad global, sino la consecuencia de un cambio en el orden internacional que lleva años gestándose.

El analista principal del Instituto de Estudios Estratégicos, Federico Aznar Fernández-Montesinos, analiza la situación geopolítica actual en la UPSA. | S24H

Las guerras, ha continuado, suelen aparecer cuando se producen rupturas en las relaciones entre potencias. Aunque se puede identificar cómo comienzan los conflictos, resulta mucho más difícil prever cuándo y cómo terminarán, ya que intervienen múltiples factores políticos, económicos y estratégicos.

El analista principal del Instituto de Estudios Estratégicos, Federico Aznar Fernández-Montesinos, analiza la situación geopolítica actual en la UPSA. | S24H

Entre esos factores a los que ha hecho referencia, han destacado el control de los recursos energéticos y la redistribución del poder económico mundial. En las últimas décadas, de hecho, nuevas potencias han ganado peso en la economía global, lo que está transformando el sistema internacional hacia un modelo cada vez más multipolar.

En este contexto, las tensiones en distintas regiones del mundo reflejan un reajuste más amplio del poder global, en el que países y bloques intentan redefinir su posición dentro del nuevo escenario internacional.

Federico Aznar ha querido poner el foco en el conflicto iraní, que copa las portadas de los periódicos desde hace días, alegando que "lo que ha pasado en Irán, que es un régimen injusto, es resultado de una revolución de hace 50 años que se ha anquilosado y que no responde a las necesidades de su pueblo. Esto ha perturbado grandemente el orden mundial y el conflicto es consecuencia de estas circunstancias, que deberían haberse vehiculado según las reglas”.

Más allá de las cuestiones económicas, el analista del Instituto de Estudios Estratégicos ha reseñado el papel que juega el cambio climático como "potencial origen de conflictos". También ha destacado cómo en la actualidad, “en la sociedad de la información en la que vivimos, también la información se transforma en un arma”.

La conferencia ha contado con la presencia del Rector, Santiago García-Jalón de la Lama, profesores y estudiantes de Teología.