Andrea Machuca, estudiante de la Universidad de Salamanca, tercera mejor oradora del mundo

La estudiante de la Universidad de Salamanca (USAL), Andrea Machuca, ha logrado una destacada hazaña al alzarse con el título de tercera mejor oradora del mundo en español. Andrea, miembro de la Asociación de Debate de la Universidad de Salamanca (ADUSAL), representó a la USAL en el Mundial de Oratoria en español, un certamen internacional organizado por la Liga Española de Debate Universitario (LEDU) y la Red Latinoamericana de Colaboración Universitaria (RLCU).

El concurso, que celebra el talento comunicativo de jóvenes hispanohablantes de todo el mundo, celebró su fase final en Melilla los pasados 7 y 8 de octubre, a donde Andrea Machuca se clasificó tras cautivar al público y a los jueces.

Discursos con raíces y memoria

En la fase final, Andrea impactó profundamente al jurado con su discurso inicial, titulado "Memoria o perdón", donde rindió homenaje a las palabras de su abuelo y subrayó la importancia de la memoria histórica.

Su segundo y último discurso, "A hombros de migrantes: raíces que caminan", fue el que le valió el merecido reconocimiento. En él, Andrea abordó sus propios orígenes y su realidad como persona migrante, defendiendo con pasión y orgullo el legado de los migrantes que han sido pasado, son presente y serán futuro. La fuerza y la emoción de sus palabras le aseguraron el puesto en el podio mundial de la oratoria.