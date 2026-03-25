Andrea Machuca representa a la Asociación de Debate de la USAL en la competición 'El hilo verde'

Andrea Machuca representa a la Asociación de Debate de la Universidad de Salamanca (ADUSAL) en 'El hilo verde', una competición de discurso propuesta por la Liga de Debate Universitario (LEDU) en torno a la sostenibilidad. Su elección no ha supuesto ninguna sorpresa, ya que en octubre se alzó con el título de tercera mejor oradora del mundo en español.

Diecisiete clubes participan en la competición que tiene como objetivo fomentar la oratoria, abrir conversaciones reales sobre sostenibilidad y apoyar el trabajo de los clubes. Cada uno de ellos ha publicado un vídeo en Instagram con el discurso de dos minutos de su representante. El que más 'Me gusta' consiga hasta las 0:00 horas del domingo 29 de marzo se alzará con la victoria.

El ganador logrará un "importante premio en metálico", según señalan desde la organización, para apoyar las actividades del club al que representa, lo que se traduce en "más voz, más proyectos, más debate".