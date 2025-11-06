Un antiguo estudiante de la Universidad de Salamanca, nuevo director general de los servicios jurídicos de la Comisión Europea

El jurista español Alberto de Gregorio Merino ha sido designado por el Colegio de Comisarios para capitanear la Dirección General del Servicio Jurídico de la Comisión Europea. Este nombramiento, que lo sitúa como el máximo consejero legal del Ejecutivo Comunitario y su representante en los estrados judiciales europeos, es un hito trascendental para un profesional que cimentó sus conocimientos en las aulas de la prestigiosa Universidad de Salamanca.

Después de una trayectoria de casi veinticinco años en el corazón de las instituciones comunitarias, De Gregorio tomará las riendas de un departamento vital, cuya fecha de asunción de mando está aún por definirse. Desde la sede de Bruselas, se subraya el rol "determinante" que ha ejercido el letrado en la confección de los armazones legales que han permitido a Europa encarar sus desafíos más recientes. Su pericia ha sido fundamental en la articulación de mecanismos para contener la crisis de la deuda y financiera, en la creación de instrumentos de soporte a Ucrania y en la gestión de las complejidades derivadas del 'Brexit'.

Alberto De Gregorio

Además, su firma se halla en documentos de altísima relevancia, como la arquitectura legal de los fondos Next Generation o la normativa que vincula las ayudas económicas al respeto irrestricto del Estado de derecho. La elección de este experto en derecho de la Unión garantiza que el cuerpo de letrados de la Comisión estará bajo el mando de un estratega con un conocimiento íntimo de los engranajes institucionales y una probada capacidad para sortear las más intrincadas mareas legales.