António Baía, del grupo de investigación CaUSAL, presenta una instalación cinematográfica en Somerset House de Londres

El investigador postdoctoral Marie Skłodowska-Curie António Baía Reis, vinculado al Departamento de Sociología y Comunicación, al grupo de investigación CaUSAL y al grupo de transferencia CRUCIAL, presenta en el Somerset House (Inigo Rooms) de Londres, la instalación cinematográfica experimental titulada “Muted Avatars”,

Considerado uno de los espacios artísticos más prestigiosos de la ciudad y con proyección internacional, Somerset House acoge anualmente más de tres millones de visitantes. La obra propone una mirada crítica sobre la realidad virtual social desde las nociones de atención y presencia, interrogando cómo habitamos (y qué perdemos) cuando nos relacionamos a través de avatares.

La pieza nace, según el autor, de recorridos encarnados en VRChat y plantea “una contrapráctica frente a la hiperestimulación y la velocidad performativa propias de estos entornos: reclamar la quietud como forma de presencia, sostener el tiempo y concentrar la atención”. Así, en lugar de reforzar la lógica del exceso y la interacción constante, la obra “trabaja la quietud como una forma de densidad: una manera de estar que invita a pensar si la inmersión puede significar también cuidado, contención y contemplación”, explica Baía Reis.

“Muted Avatars”, que se inauguró el pasado viernes 13 y será clausurada en el día de hoy, se inscribe en una línea de investigación práctica sobre artes inmersivas aplicada a la comunicación de ciencia, patrimonio y cultura, y reabre conceptos fundamentales de XR - presencia, inmersión y afecto - desde un enfoque más humano y atento.

La obra ha sido producida en el marco del proyecto posdoctoral SciCommXR en la Universidad de Salamanca, financiado por la Unión Europea a través de las Acciones Marie Skłodowska-Curie, y desarrollada durante una estancia como visiting scholar en King's College London, dentro del Department of Digital Humanities. El proyecto se ha realizado en colaboración con las artistas Yangfangya Gao, Xue Jiang y Maya Appiagyei-Yousuf, estudiantes de King’s College London, que participaron como performers en realidad virtual.