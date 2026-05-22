La arquitectura técnica despierta vocaciones entre los jóvenes

Cerca de 300 alumnos y 24 centros participan en una jornada para descubrir una profesión “con historia y presente”

Entrega de premios del Gran Concurso del Hormigón 2026
Entrega de premios del Gran Concurso del Hormigón 2026

La Universidad de Salamanca acogió la entrega de premios del Gran Concurso del Hormigón 2026. Cerca de 300 alumnos participaron en la iniciativa junto a 24 centros educativos.

El acto contó con la presencia de Dolores García Sanz, directora del Servicio de Promoción, Información y Orientación de la USAL, quien destacó el valor de acercar el mundo profesional a los estudiantes.

Después, Damián Blanco Manso, del Laboratorio de Calidad de Materiales, animó a los estudiantes asegurando que “tiene muchas salidas y es una profesión preciosa”.

Por otro lado, Julián García González, presidente del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Salamanca, afirmó que esta actividad ayuda a mostrar “una profesión con historia y presente”. También felicitó a los centros participantes por el gran nivel de los trabajos.

La última en tomar la palabra, Marta Gutiérrez Sastre, vicerrectora de Estudiantes, Inclusión, Igualdad y Compromiso Social, puso en valor la participación y el compromiso de los jóvenes.

Para finalizar, terminó con la entrega de premios. El Premio a la Creatividad, dotado con 300 euros, fue para el IES Fray Luis de León por “Arquitectura Técnica y Hormigón”. El tercer premio fue para el IES Francisco Salinas. El segundo, para el IES Fray Luis de León. El primer premio y gran ganador de la jornada fue el IES Rodríguez Fabrés.

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