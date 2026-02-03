Arranca C1b3rWall Academy 2026, el programa formativo en ciberseguridad de la Universidad de Salamanca y Policía Nacional

La Policía Nacional y Universidad de Salamanca han comenzado juntos el C1b3rWall Academy 2026, un programa formativo inaugurado por el rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, y el inspector jefe de las autoridades nacionales, Víctor Sánchez Hernández.

Este programa formativo nace con el objetivo primero de formar tanto a profesionales como ciudadanos en el ámbito digital, estructurando el mismo en diferentes módulos: Inteligencia Artificial (desde los fundamentos y el sesgo algorítmico (M01) hasta la IA ofensiva/defensiva, incluyendo técnicas de Prompt Injection y envenenamiento de modelos), Tecnologías Emergentes (análisis del Metaverso, Web3 (M03) y el impacto de la Computación Cuántica en el cifrado actual), Inteligencia y Ciberinvestigación (formación avanzada en OSINT automatizado con agentes de IA (M05) e investigación en la Deep y Dark Web), Seguridad y Defensa (Estrategias contra la desinformación y las botnets (M07), así como módulos sobre malware avanzado y respuesta ante incidentes), Marco Legal y Humano [actualización sobre el AI Act europeo, la directiva NIS2 (M21) y el hackeo de mentes mediante ingeniería social (M22).

El propio rector ha destacado “ la importancia de esta iniciativa que responde a una realidad ineludible de nuestro tiempo debido a la transformación digital irreversible de nuestras sociedades y organizaciones y a los riesgos sin precedentes que acompañan a esta transformación”.

Asimismo, también ha indicado el coste global que suponen los ciberataques, que a nivel mundial superan los 13 billones de dólares, amenazando en muchos casos la seguridad nacional y reflejando pérdidas económicas en las diferentes sociedades.

Por otro lado, en el aspecto laboral también ha expuesto que “En Europa, se estima que faltan más de 250.000 especialistas en seguridad informática. En España, esta carencia es particularmente evidente en niveles avanzados, donde las organizaciones buscan no solo técnicos, sino estrategas capaces de anticipar amenazas y diseñar defensas resilientes”.

Cabe destacar que este encuentro se ha hecho como preludio al congreso C1b3rWall 2026 que se realizará en Ávila durante el mes de junio.