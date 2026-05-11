Arranca la fase presencial del nuevo programa de movilidad de la Universidad Pontificia de Salamanca

En la mañana de este lunes, ha arrancado la fase presencial del Blended Intensive Programme (BIP) Erasmus + ‘Multimodality and Multiliteracy in STEAM Education’ (Multimodalidad y multialfabetización en la educación STEAM), que se celebrará en Salamanca hasta el próximo 15 de mayo. Las sesiones, organizadas por la Facultad de la Educación de la Universidad Pontificia de Salamanca en colaboración con el Servicio de Movilidad y Cooperación Internacional y el apoyo de la Unión Europea, han sido inauguradas con la bienvenida a los asistentes por parte del decano, Fernando González Alonso

Tal y como apuntan desde este la organización, este programa se celebra por primera vez en las instalaciones de la Facultad de Educación, donde se reunirán, hasta el citado viernes 15 de mayo, estudiantes y profesores de distintas universidades europeas en torno a la innovación educativa, la multimodalidad y la integración de las tecnologías digitales en contextos STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics).

Asimismo, el programa rograma acoge a 24 estudiantes de Educación y áreas afines procedentes de cinco universidades europeas -University of Crete (Grecia), Tampere University of Applied Sciences (Finlandia), Eötvös Loránd University (Hungría), Babes-Bolyai University (Rumanía) y Universitá degli Studi Suor Orsola Benincasa – UNISOB (Italia)-, además de 16 alumnos de la UPSA.

Durante esta semana presencial, los participantes trabajarán en equipos internacionales junto a los estudiantes de cuarto curso del Grado en Educación Primaria con mención en inglés para desarrollar proyectos colaborativos centrados en la creación de recursos y propuestas didácticas multimodales aplicadas a la educación STEAM.

El decano de la Facultad de Educación, Fernando González Alonso, ha inaugurado las sesiones dando la bienvenida a los asistentes y agradeciendo su confianza. “Es un placer saludaros y daros las bienvenida a nuestra Facultad, en especial a nuestros estudiantes y a todos los profesores procedentes de las diferentes universidades europeas que hoy nos acompañan. Esta es una oportunidad para pensar, crear e innovar juntos”, ha destacado, añadiendo su agradecimiento también al grupo de investigación GLOBES21, promotor de la organización de este BIP.

Sus palabras han concluido deseándoles una muy feliz estancia en Salamanca: “Espero que sea una semana muy agradable y fructífera. Estáis en una ciudad universitaria de diálogo y os deseo una muy buena experiencia universitaria”. Además, el decano ha estado acompañado en la inauguración por la responsable de programas académicos internacionales del Servicio de Movilidad y Cooperación Internacional, Anneke Schröeder; la profesora de la Facultad de Educación, María José Madrid, y la coordinadora COIL, Ana Lugones.

En concreto, el BIP comenzó a desarrollarse el pasado 20 de abril y combina sesiones online previas con los talleres presenciales y el trabajo colaborativo que se desarrollará a lo largo de estos días de manera presencial. Desde ese momento, se han impartido cuatro sesiones virtuales (20, 22, 27 y 29 de abril), a las que se sumarán las previstas en el programa de esta semana, varios encuentros académicos con profesores internacionales invitados y diversas actividades interculturales. Como se ha comentado, la fase presencial concluirá con la clausura de las sesiones el día 15 de mayo y la fase online el próximo día 25 del mismo mes.