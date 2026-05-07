Arrancan las III Jornadas enfocadas en la sensibilización frente al cibercrimen en Salamanca

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, ha inaugurado en la mañana de este jueves en Salamanca las III Jornadas de Sensibilización sobre Ciberseguridad y Ciberdelincuencia. El evento, organizado por la Comandancia de la Guardia Civil en la ciudad del Tormes, se desarrolla en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Salamanca.

Durante su intervención, Sen ha advertido que el desarrollo del ciberespacio ha traído consigo un aumento paralelo de la criminalidad. Según ha explicado, aunque internet es una ventana abierta a innumerables recursos, su carácter global también facilita el camino a los ciberdelincuentes. En este sentido, ha subrayado que la sensibilización es la herramienta más eficaz para frenar el crecimiento de estas infracciones penales que tanto preocupan a la Administración.

Las jornadas ponen un foco especial en el tejido empresarial, concretamente en autónomos y pequeños emprendedores. El delegado ha recordado que quienes inician un negocio están "poniendo en marcha sus sueños" y, por tanto, deben contar con mecanismos de defensa frente a las amenazas digitales. Para Sen, resulta fundamental que este sector conozca con precisión dónde residen los peligros y qué medios tiene a su alcance para atajarlos y proteger su actividad económica.

Otro de los puntos críticos abordados ha sido la protección de los colectivos más vulnerables: los menores y los mayores. Sen ha calificado la violencia digital en menores como un desafío urgente, destacando la obligación de las instituciones de salvaguardar a niños y adolescentes frente a los riesgos de las redes sociales. Ha recordado que los delincuentes buscan siempre la fragilidad, convirtiendo a los jóvenes y a los ancianos en las víctimas más frecuentes de sus ataques.

A lo largo de este jueves y viernes, expertos académicos, representantes de la Administración pública y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado debatirán sobre inteligencia artificial y la protección de infraestructuras críticas. Este encuentro técnico busca ofrecer soluciones reales a una modalidad delictiva que ya es la que más crece en las ciudades de la comunidad, siendo una prioridad absoluta para el Gobierno de España afianzar la confianza digital de los ciudadanos.

Finalmente, Nicanor Sen ha ratificado que la lucha contra la ciberdelincuencia no puede ser una batalla aislada, sino que exige una alianza sólida entre gobiernos, empresas y la sociedad civil. Ha concluido señalando que combatir el fraude digital requiere una combinación equilibrada de tecnología avanzada, un marco legislativo actualizado y, sobre todo, una educación constante.