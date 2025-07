Arte, memoria y la sabiduría de la experiencia: 'El talento no tiene edad' se inaugura en Salamanca

El Centro Internacional del Español en Salamanca ha abierto este viernes sus puertas a la exposición 'El Talento No Tiene Edad', una muestra que fusiona arte, memoria y una profunda reflexión sobre el potencial de la vejez. La inauguración contó con la presencia de Luís Antunes, presidente del Conselho Económico e Social de Portugal, quien destacó la importancia de construir sociedades donde "la edad no sea un límite, sino un valor añadido", subrayando así la visión inclusiva del talento que impulsa esta iniciativa.

Óscar González Benito, director de la Fundación General de la Universidad de Salamanca y anfitrión de la exposición, enfatizó la misión de romper con los estereotipos que asocian juventud con talento o creatividad. “Desde el CENIE trabajamos para romper esa percepción errónea y poner en valor la edad como fuente de experiencia y potencial, algo a lo que esta exposición contribuye”, afirmó.

Un viaje artístico por la España rural y la memoria colectiva

La exposición presenta 23 obras del artista salmantino Félix Felmart, un recorrido visual por la España rural que reivindica la vejez como una etapa fértil en creatividad y profundidad emocional. Las piezas de Felmart, con una técnica pictórica característica y cargada de textura y elementos vivos como vasijas, ruedas y jarrones, rescatan escenas que, aunque a menudo en los márgenes del recuerdo colectivo, forman parte central de nuestra identidad. La cocina de la abuela, las flores o un paseo en bicicleta son algunos de los momentos cotidianos que se transforman en reflejos de nuestra sociedad.

Durante el acto, el reconocido fotógrafo Luis Malibrán ofreció una intervención titulada “¿Cómo mirar?”, invitando a la reflexión sobre la edad y el talento, y a repensar no solo qué vemos, sino desde dónde lo vemos. En sus palabras, la exposición es “un recorrido por la España rural más personal y profunda de Felmart, que nos evoca a un pasado que no se ha ido, que solo duerme en la memoria, y se despierta con una cocina de leña, unas flores secas, o el aroma de una casa que siempre es hogar”.

El propio artista, Félix Felmart, guio a los asistentes por las obras, detallando el origen, el simbolismo de los objetos y los recuerdos que inspiraron cada creación.

Una exposición que interpela y transforma la visión de la longevidad

“El Talento No Tiene Edad” se erige como una declaración artística, ética y social. Impulsada por el CENIE (Centro Internacional sobre el Envejecimiento) y la Fundación General de la Universidad de Salamanca, forma parte del proyecto “Nuevas Sociedades Longevas”, financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del programa Interreg VI-A España–Portugal. Colaboran también en esta iniciativa el Instituto Politécnico de Bragança y el Conselho Económico e Social de Portugal.

A través del arte, la muestra invita a la reflexión: ¿por qué seguimos midiendo el talento con la longevidad? ¿Cuántas ideas se han perdido por ignorar la creatividad de una persona en base a su edad? La obra de Felmart ofrece una clara respuesta: el talento no se retira ni caduca, sino que se transforma y sigue creando.

La exposición, con entrada gratuita, podrá visitarse hasta el 23 de septiembre. Durante todo el verano, el público tendrá la oportunidad de sumergirse en este universo de belleza sencilla, donde los objetos hablan, los paisajes respiran y la vejez se revela como una forma de sabiduría, memoria y arte. En palabras del propio artista: “pinto lo que he vivido y lo que aún recuerdo. La edad no me quita la creatividad, al contrario, me da profundidad”.