La Asociación de Amigos de Unamuno nombra Socio de Honor al rector de la Universidad de Salamanca

La Asociación de Amigos de Unamuno ha nombrado Socio de Honor al rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, en un acto celebrado en el Salón de la Chimenea del Rectorado.

En el mismo estuvieron presentes los miembros de la Junta Directiva de la Asociación de Amigos de Unamuno en Salamanca; su presidente de honor, Francisco Blanco Prieto, su vicepresidente, Román Álvarez Rodríguez, el secretario, Daniel Álvarez Rodríguez, el tesorero, Antonio Miguel Gaspar, y los vocales, Luciano de Dios Villanueva, Pilar Hernández Romeo y Javier Martín Lázaro.

En un contexto distendido informaron brevemente al rector acerca de la actividad de la Asociación y posteriormente le hicieron entrega de una placa en piedra como Socio de Honor, al igual que se hizo con los tres rectores que ocuparon en años anteriores su cargo: José Ramón Alonso, Daniel Hernández Ruipérez y Ricardo Rivero. También le hicieron entrega de algunas de las publicaciones de la Asociación, la revista anual “Nivola” y el tríptico de actividades de este año.