El género como asunto académico multidisciplinar. Este viernes 20 de marzo, se celebra la primera jornada de 'Miradas de género desde distintas disciplinas', en el Aula Miguel de Unamuno (Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca) y organizada por diferentes asociaciones de estudiantes de la USAL, algo que se ha puesto en valor en repetidas ocasiones durante su inauguración.

El objetivo de esta jornada es reflexionar sobre perspectiva de género desde diferentes ámbitos del conocimiento. Así, englobarán ponencias sobre cuestiones como la violencia de género como problema de salud pública, discursos antifeministas en Internet o el impacto de las infecciones de trasmisión sexual con perspectiva de género. La primera ponencia abordará cuestiones relacionadas con la medicina o, más concretamente, sobre el efecto en la salud de tener en cuenta o no la perspectiva de género.

Pero más allá del componente interdisciplinar para el análisis de la desigualdad que presenta cita académica, la vicerrectora de estudiantes Marta Gutiérrez ha querido remarcar como "uno de los aspectos más relevantes" que esta iniciativa haya surgido de los propios estudiantes, quienes se acercaron a la Unidad de Igualdad de la USAL con la propuesta de crear esta jornada; desde la institución educativa, se pusieron manos a la obra para brindarles todo lo que necesitasen.

A la inauguración de 'Miradas de género desde distintas disciplinas' han asistido, además de la vicerrectora de estudiantes, la directora y la subdirectora de la Unidad de Igualdad, Carmen Mascaraque y Arlin Rivas, y la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Miryam Rodríguez.

Asociaciones de estudiantes de la USAL presentan la jornadas 'Miradas de género desde distintas disciplinas' | S24H

La subdirectora de la Unidad, Arlin Rivas, ha destacado que "es importante pensar en por qué incluimos el género y cómo es algo transversal que atraviesa toda nuestra vida. Es importante hablar de estas dificultades que se presentan". "En la diversidad también se hacen los saberes", ha asegurado a la hora de defender que una iniciativa como esta nazca desde la Unidad y, en especial, que parte del alumnado: "Los estudiantes son un motor de cambio". Arlin Rivas está segura de que esta "es la primera jornada y no esperamos que sea la última". Porque están "sentando un precedente". Y porque entender el género no es solo un asunto académico.

Por su parte, Carmen Mascaraque ha hecho también en que todo ello ha nacido del impulso de las asociaciones de estudiantes, en concreto de ASCIPO, AJIAMS, ASEF y la OJA. "Desde la Unidad solo hemos servido para que ellos se conocieran y coordinaran, ellos son los protagonistas", ha explicado la directora, que asegura que "ha sido una verdadera alegría poder ayudarles".

También Miryam Rodríguez, la concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, ha dedicado unas palabras a la organización de esta jornada: "es muy satisfactorio que estas jornadas hayan partido de los alumnos". "La colaboración institucional es fundamental, por eso hoy estoy aquí en representación del Ayuntamiento de Salamanca", ha defendido la concejalada, al mismo tiempo que ha puesto de ejemplo, para explicar esa importancia de las instituciones en cuanto a medidas y soporte, que "la prevención de violencia de género no se entiende sin la promoción de igualdad de oportunidades".

Cuando se viven momentos en los que se cuestionan derechos ya conseguidos, es importante desarrollar una red de apoyo. 'Miradas de género desde distintas disciplinas' pretende ser ese tipo de red.