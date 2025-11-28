La astronauta Sara García Alonso aterriza en Salamanca: "Me hace una ilusión inmensa volver a la que fue mi casa"

La astronauta Sara García Alonso ha regresado este jueves a la universidad en la que realizó su tesis doctoral en Biología Molecular del cáncer e Investigación Traslacional durante cinco años. Y es que este jueves protagonizará un encuentro como antigua Alumni en el Paraninfo. Será a las 18:00 horas y la entrada será libre hasta completar aforo. Poteriormente, firmará ejemplares de su primer libro, Órbitas. "Me hace una ilusión inmensa volver a la que fue mi casa, a una de las ciudades más bonitas con diferencia ", ha admitido en un encuentro con los medios en la Facultad de Física.

Sara García hablará de su paso por Salamanca, pero también compartirá su experiencia en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) y su formación en el Centro Europeo de Astronautas. "La idea es hablar de ciencia e investigación, tanto en la Tierra como en el espacio, y cómo repercute en la humanidad; de los diferentes caminos que puedes tomar a lo largo de la vida... Vamos a tratar todos esos temas", ha señalado.

A la pregunta de un compañero de si se siente más marciana que astronauta a los ojos de la gente por su increíble trayectoria, la leonesa ha reconocido que no gracias a que es una persona "muy cercana y honesta": "Cuento lo bonito y lo no tan bonito. No todos los caminos son rectos o carecen de baches, pero es precisamente eso lo que te ayuda a adquirir herramientas, salir reforzado, aumentar esa confianza y a que no se te ponga ningún reto por delante porque eres capaz de sorterlo".

"Me queda mucho, muchísimo, no me da la vida para tantos", ha afirmado sobre sus propias metas de futuro. "Ahora, lógicamente, por esta doble faceta de investigadora y de astronauta en la reserva, mi idea es que ambas se fusionen. Me gustaría participar en una misión espacial que se lleva a cabo con ciencia, a poder ser con ciencia española y relacionada con biomedicina, que es en lo que yome he formado. Entonces, sería como el reto y el sueño al mismo tiempo y espero que se materialice en algún momento"..

La astronauta Sara García visita la Universidad de Salamanca | David Arranz (ICAL)

Un referente para los jóvenes

El rector de la USAL, Juan Manuel Corchado, le ha acompañado en su visita a la Facultad de Física y ensalzado su papel: "Ha conseguido ser un referente para los jóvenes. Marca el camino para los que quieren estudiar en la universidad. Necesitan visualizar lo que, con esfuerzo, trabajo y capacidades especiales, se requiere para poder llegar a ese nivel envidiable".

Sara García, como aludida, ha contestado que a fuerza de escuchar que es un referente ha empezado a asumirlo: "No a creermelo, porque es una responsabilidad muy grande, pero es algo que llevo con mucho orgullo. Si compartir tus vivencias y dar unas guías acerca de tus pasos ayuda a las futuras generaciones que están un poco perdidas a veces... Mi idea es intentar dejar el listón de la ciencia y de la investigación lo más alto posible".