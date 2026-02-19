El Aula Magna de la UPSA acogerá este viernes el concierto de Hispana Lyrica

El Aula Magna de la Universidad Pontificia de Salamanca (UPSA) acogerá este viernes, 20 de febrero, a las 20:00 horas, el concierto del grupo vocal e instrumental Hispana Lyrica. La agrupación propone acercar al público el extenso, y en gran medida desconocido, cancionero de los siglos XVIII y XIX en la América hispana, con instrumentos históricos. La entrada es libre hasta completar el aforo.

María del Monte Pindado, Antonio Santos García, Rebeca Gea Martínez y Manuel Calvo Núñez son los componentes de Hispana Lyrica, el grupo vocal a instrumental que interpretará el concierto Sones del nuevo mundo: jarabes, yaravíes y canciones americanas.

Esta agrupación vocal e instrumental está orientada a la investigación, recuperación e interpretación históricamente informada de la música vocal española de los periodos clásico y romántico.

La extraordinaria riqueza y variedad de música vocal popular hispanoamericana de la primera mitad del S. XIX es el alma de este programa. El repertorio, que procede de varios países y áreas geográficas del continente americano, tiene por común denominador la mezcla de lo culto y lo popular. Musicalmente, estas obras reflejan la tradición musical de sus pueblos, como el jarabe mexicano, el yaraví peruano o el triste argentino, que convivieron con la moda italianizante del momento y otras influencias europeas, también reflejadas en el programa.

Este concierto, con entrada libre hasta completar el aforo, forma parte del II Ciclo Pontificia Sonora, cuyo principal propósito es acercar a todos los ciudadanos la música clásica en enclaves emblemáticos de la Universidad, en los que se aúna la riqueza patrimonial y cultural de la ciudad de Salamanca.

Programa II Ciclo Pontificia Sonora

El II Ciclo Pontificia Sonora fue inaugurado el viernes 23 de enero, en el Aula Magna, con Basso Nova & Ismael Campanero y el concierto Dimensión Bach, en el que ofrecieron una selección de música para tecla de Bach transcrita en versión de música de cámara.

La segunda puesta en escena será mañana, viernes 20 de febrero, a las 20:00 h, en el Aula Magna, donde el grupo Hispana Lyrica ofrecerá el concierto Sones del nuevo mundo: jarabes, yaravíes y canciones americanas. El lunes 9 de marzo está previsto el concierto El sentir de mi sentido: música y poesía amorosa del Siglo de Oro, de Qvinta Essençia, en la iglesia de La Clerecía, a las 20.00 h.

El 8 de mayo, la iglesia de La Clerecía acogerá la audición de piano de Rodrigo García Gozalo, titulada Tras grandes viajes, y el sábado 20 de junio (20:00 h) finalizará este II Ciclo Pontificia Sonora en el Patio Barroco con el concierto En Terras Despanya del grupo Egeria Voces.