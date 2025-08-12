Avance crucial contra la resistencia a antifúngicos en el Instituto de Biología Funcional y Genómica de la USAL

La resistencia a los antifúngicos es una amenaza creciente para la salud mundial, reconocida recientemente por la Organización Mundial de la Salud como una prioridad sanitaria. Sin embargo, los hongos han quedado en segundo plano frente a las bacterias en programas de vigilancia y desarrollo de fármacos, a pesar de su impacto clínico y de causar pérdidas significativas en la agricultura.

El avance en la secuenciación masiva de ADN ha abierto nuevas vías para investigar la resistencia a antifúngicos, pero la complejidad del genoma de los hongos y la ausencia de bases de datos completas han dificultado los avances a gran escala.

Para superar estos retos, un equipo internacional liderado por el Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG, CSIC–USAL), la Universidad de Salamanca y la Université Laval (Canadá) ha creado FungAMR, una base de datos única que reúne más de 50.000 entradas y 35.000 mutaciones genéticas de 95 especies de hongos de interés clínico, agrícola y ambiental. Clasificada cuidadosamente según la evidencia experimental, esta base ofrece una herramienta imprescindible para científicos y profesionales de todo el mundo.

“La motivación de FungAMR residía en la imperiosa necesidad de poder tener una base de datos exhaustiva, detallada y fiable sobre mecanismos de resistencia a antifúngicos. Poder disponer de FungAMR en una interfaz web amigable e intuitiva va a facilitar mucho la utilidad por parte del usuario”, destaca Christian R. Landry, investigador de la Université Laval.

Junto a la base de datos, se ha desarrollado ChroQueTas (Chromosome Query Targets), un software libre pionero capaz de analizar genomas y proteomas fúngicos para detectar mutaciones que confieren resistencia. Esta herramienta permite un cribado rápido y preciso de cepas clínicas y ambientales, una innovación clave para la vigilancia genómica.

“En las pruebas que realizamos con genomas de estudios publicados, ChroQueTas ha reportado las mutaciones descritas con anterioridad de manera fiable, así como ha identificado mutaciones no reportadas previamente en esos genomas, lo que demuestra su potencial como instrumento clave para la vigilancia genómica”, señala Narciso M. Quijada, investigador del Instituto de Biología Funcional y Genómica (IBFG).

El estudio revela que muchas mutaciones confieren resistencia cruzada a varios antifúngicos y que el uso intensivo de estos en agricultura, especialmente los azoles, ejerce una presión evolutiva decisiva en la aparición de las resistencias. Este escenario complica el tratamiento de infecciones y refuerza la urgente necesidad de innovar en terapias con nuevos mecanismos de acción.

FungAMR está disponible en la plataforma Comprehensive Antibiotic Resistance Database (CARD: https://card.mcmaster.ca/fungamrhome) y ChroQueTas como software de código abierto (https://github.com/nmquijada/ChroQueTas), invitando así a la comunidad científica a utilizarlos y colaborar en su evolución.