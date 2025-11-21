Avance histórico en Salamanca en la lucha contra el cáncer infantil: científicos buscan prevenir la leucemia antes de su aparición

Un proyecto de investigación pionero, liderado por el Dr. Isidro Sánchez-García en el Centro de Investigación del Cáncer (USAL-CSIC-FICUS) en Salamanca, busca revolucionar el abordaje del cáncer infantil al pasar de la curación a la prevención de la leucemia. La leucemia representa un tercio de todos los tumores infantiles, siendo la Leucemia Linfoblástica Aguda de células B (LLA-B) su subtipo más común. Aunque los tratamientos han mejorado, muchos supervivientes sufren graves secuelas a largo plazo, y la posibilidad de recaída reduce significativamente su esperanza de vida.

Estudios recientes del equipo del Dr. Sánchez-García han arrojado luz sobre el origen de la enfermedad, demostrando que un 5% de los niños sanos nace con una predisposición genética a desarrollar leucemia. Estos niños portan células B pre-leucémicas que pueden permanecer latentes durante años. Sin embargo, los investigadores han descubierto que la exposición a ciertos factores ambientales puede actuar como un interruptor, activando estas células e impulsando su transformación hacia una leucemia agresiva.

El proyecto se centrará en desentrañar los eventos epigenéticos —modificaciones químicas que regulan la actividad de los genes sin alterar el ADN— que actúan como impulsores de esta transición. El objetivo es identificar estos "marcadores" epigenéticos para desarrollar estrategias de detección temprana en niños con riesgo y, lo que es más importante, para implementar intervenciones dirigidas que detengan el desarrollo de la enfermedad.

“Durante décadas nos hemos centrado en tratar la leucemia cuando se manifiesta. Con este proyecto queremos cambiar ese paradigma: pasar de curar a prevenir,” afirma el Dr. Sánchez-García. “Si conseguimos detectar la leucemia antes de su aparición, estaremos dando un paso decisivo hacia una nueva forma de abordar el cáncer infantil.” Lograr este cambio implicaría evitar los tratamientos tóxicos actuales, reducir la carga global de la enfermedad y mejorar drásticamente la calidad de vida y la supervivencia de los pacientes pediátricos.

Para alcanzar estos objetivos, el equipo de investigación, que cuenta con una importante financiación, aplicará tecnologías avanzadas de análisis genómico y epigenético a nivel de célula única. Además, se evaluarán fármacos epigenéticos como posibles intervenciones terapéuticas para bloquear la enfermedad en sus etapas más tempranas. El proyecto es un esfuerzo colaborativo de investigación traslacional de tres años que aglutina a expertos del Hospital Universitario Niño Jesús (Madrid), el Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC), la Fundación Unoentrecienmil, el Instituto Português de Oncologia de Lisboa y el Hospital Vall d'Hebron (Barcelona).