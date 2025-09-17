El Ayuntamiento repite participando en la Jornada de Bienvenida de la Universidad Pontificia de Salamanca UPSAFest

El Ayuntamiento de Salamanca participa este miércoles con un estand, por segundo año consecutivo, en la Jornada de Bienvenida de la Universidad Pontificia de Salamanca UPSAFest para dar a conocer entre la comunidad universitaria y, especialmente, entre los alumnos de nuevo ingreso recursos y programas que puedan ser de utilidad durante su etapa universitaria. El concejal de Promoción Económica y Juventud, Pedro Martínez, asistirá al evento.

En concreto, los estudiantes tendrán la posibilidad de conocer de primera mano la firme apuesta municipal por la innovación y el desarrollo tecnológico a través de la puesta en marcha de la Incubadora de Empresas Biosanitarias (Abioinnova), el Centro de Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas, el Espacio de Innovación Tecnológica o en el Centro de Formación y Emprendimiento Tormes+, donde se ha creado un ecosistema de desarrollo económico e innovación muy potente para el impulso de la ciudad. Entre otras cosas, se apoya el emprendimiento tecnológico y se realizan actividades, como la Escuela de Emprendimiento Salamanca Tech, que pone a disposición de los jóvenes 650.000 euros en becas para formarse y trabajar en empresas de la ciudad.

También estará presente en UPSAFest la programación cultural y formativa que el Espacio Joven oferta durante todo el año, incluyendo exposiciones y talleres, además de convocatorias como el Certamen de Jóvenes Creadores y el Festival de Jóvenes Talentos cuyo objetivo es impulsar, promover y canalizar la participación de los jóvenes en diferentes campos de la creación artística.