Barruecopardo distingue a la Universidad de Salamanca por el V Centenario de la Escuela de Salamanca

El rector de la Universidad de Salamanca recibe la Medalla de Barruecopardo

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, recogió el pasado 1 de mayo la Medalla municipal de Barruecopardo, un reconocimiento otorgado a la institución con motivo del V Centenario de la Escuela de Salamanca.

El acto, celebrado en la plaza del municipio durante la Feria de San Felipe, reunió a diversas autoridades, entre ellas representantes de la Junta de Castilla y León, junto al alcalde de la localidad, Jesús María Ortiz.

Durante su intervención, Corchado destacó la voluntad de la universidad de reforzar su vínculo con la provincia, especialmente en sectores clave como la agricultura y la ganadería. En este sentido, subrayó la próxima puesta en marcha de una Facultad de Veterinaria.

Asimismo, avanzó el papel de la Universidad en un futuro centro de impulso a la minería en la zona de La Raya, con el objetivo de potenciar el conocimiento y aprovechamiento de los recursos de la provincia.

Junto a la Universidad de Salamanca, también fueron reconocidos en el acto varios empresarios locales con motivo de su jubilación.