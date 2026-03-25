Los beneficios del exoesqueleto pediátrico y de la fisioterapia dermatofuncional, presentados en la UPSA

La Universidad Pontificia de Salamanca ha acogido en la mañana de este miércoles la presentación de los beneficios del exoesqueleto pediátrico y de la fisioterapia dermatofuncional como parte de unas jornadas organizadas por la Facultad de Ciencias de la Salud.

La decada de esta facultad, Paz Quevedo Aguado, ha señalado que el mundo de los exoesqueletos es "novedoso" y una de las "líneas de futuro que os espera”, dirigiéndose a los estudiantes de fisioterapia presentes en este acto.

Tras la inauguración, la fisioterapeuta del centro educativo 'El Camino de ASPACE', Laura Oliva Martin, ha explicado a los estudiantes el uso del exoesqueleto pediátrico con el que cuentan y la experiencia clínica que desarrollan con él en el colegio para niños con parálisis cerebral y otras discapacidades afines.

Ha explicado que el exoesqueleto permite al niño participar en actividades del colegio que de otra forman no podría: “Les encanta poder estar al lado de sus compañeros, sentir sus pies, tener sus manos libres".

Durante el acto, también se ha hablado del beneficio psicológico que genera, además de ayudar a trabajar la fuerza muscular. Finalmente, ha matizado que "es una herramienta más, pero nos ayuda a hacer una terapia más intensiva porque haces repeticiones y unos patrones que de otra forma no puedes conseguir”.

También, se ha impartido un taller práctico, en el que ha presentado cómo evaluar y cuál es el tratamiento del tejido cicatricial, así como los fundamentos y aplicaciones que se desarrollan en la Fisioterapia Dermatofuncional, dedicada al tratamiento de la piel y sus apéndices por parte de la fisioterapeuta del Servicio Extremeño de Salud Alejandra Cillero.