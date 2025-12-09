La Biblioteca de Filología inaugura el espacio WOK para potenciar los estudios coreanos en Salamanca: "La idea es que crezca"

La Facultad de Filología de la Universidad de Salamanca ha vivido este martes "un día especial" con la inauguración del espacio 'Window on Korea' (WOK), "una pequeña pero importante parte de la biblioteca", ha destacado Raúl Sánchez Prieto, vicerrector de Internacionalización y Cooperación.

La nueva sala, ubicada en la primer sótano de la Biblioteca de la Facultad de la Filología, incorpora 1.500 volúmenes donados por la Biblioteca Nacional de Corea a la Universidad de Salamanca. Son libros de "lengua, cultura y economía", pero también de ciencias sociales, filosofía, arte y literatura. "La llegada dependerá de los intereses de los propios estudiantes. La idea es que crezca".

"Hemos estado trabajando mucho estos meses para crear la sala", ha señalado, por su parte, Álvaro Trigo Maldonado, coordinador del Grado en Estudios de Asia Oriental. De esta forma, se compensa la "falta de recursos" que tenían los estudiantes.

La Facultad de Filología inaugura el espacio “WOK” de estudios coreanos | S24H

Potenciar los estudios coreanos en la USAL

El objetivo es "potenciar los estudios coreanos en la Universidad de Salamanca" ante el crecimiento de las lenguas asiáticas en todo el mundo. "Corea va a jugar un papel muy grande y especial en la estrategia de internacionalización de la USAL. Muchos estudiantes están interesados en su lengua y cultura", ha mantenido el vicerrector de Internacionalización y Cooperación.

El grado en Estudios de Asia Oriental tiene un número de alumnos "muy elevado, más que el de otras lenguas". A esto se le añade el posgrado, máster y doctorado que oferta la Facultad de Filología, uno de los "pocos sitios donde se puede estudiar coreano en España". "Estamos dando un servicio a nuestros estudiantes", ha añadido.