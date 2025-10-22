La Biblioteca General Histórica acerca al público parte de sus fondos sobre ilustración botánica

La exposición "Pictura fallax. La ilustración botánica en la Biblioteca Histórica" explora cómo la representación de las plantas ha navegado históricamente entre su utilidad científica y su valor artístico a través de una selección de 22 libros que forman parte de los fondos de la Biblioteca General Histórica de la Universidad de Salamanca. Entre las piezas expuestas destaca el ejemplar más antiguo, el Ortus sanitatis (Estrasburgo: Johann Prüss, hacia 1507), testimonio de los primeros intentos por capturar la naturaleza en imágenes. La muestra, que podrá visitarse del 22 de octubre de 2025 al 7 de enero de 2026 en la Sala de la Columna del Edificio de Escuelas Mayores, está organizada por la Biblioteca General Histórica y la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), dependiente del Vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Emprendimiento.

La exposición parte de una cita de Plinio el Viejo, quien ya en la antigüedad advertía sobre lo engañoso de la pintura al intentar representar las plantas: "la pintura es engañosa al ser los colores tan numerosos, especialmente cuando se pretende imitar la naturaleza". Este dilema ha acompañado a ilustradores y botánicos durante siglos: ¿cómo capturar en una sola imagen una planta que cambia con las estaciones? ¿Se debe buscar una representación ideal o plasmar un ejemplar concreto, incluso con sus imperfecciones?

El recorrido de "Pictura fallax" muestra la tensión histórica entre dos enfoques opuestos: quienes defendían representar una imagen ideal de la planta, eliminando rasgos individuales para crear un modelo común a todos los ejemplares de su tipo; y quienes sostenían que lo correcto era dibujar plantas reales y concretas, incluso con sus imperfecciones o marchitas. A través de los fondos seleccionados de la Biblioteca General Histórica, los visitantes descubrirán las soluciones que se han ofrecido a lo largo de los siglos para resolver esta tensión entre la realidad y su representación.

Programa de actividades

Como novedad, “Pictura fallax” se acompaña de un completo programa de actividades que se desarrollará entre octubre y noviembre, un modelo que se incorporará a todas las futuras exposiciones de la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación. Este programa incluye encuentros con especialistas, un taller didáctico de ilustración científica botánica y visitas guiadas. La Unidad de Cultura Científica y de la Innovación pretende así extender la experiencia de la visita y ofrecer encuentros divulgativos que acerquen al público general al patrimonio científico y bibliográfico histórico de la Universidad de Salamanca.

El programa de actividades comenzará el jueves 23 de octubre a las 18:00 horas con un encuentro con Eduardo Barba en el Aula Francisco Salinas (Escuelas Mayores) , con entrada libre hasta completar aforo. El martes 4 de noviembre tendrá lugar un taller didáctico sobre ilustración científica botánica impartido por la ilustradora científica Elena Moreno Gibello en el Aula Lucía de Medrano del Edificio Histórico. Esta actividad requiere inscripción previa a través del formulario disponible en la página web culturacientifica.usal.es. El martes 18 de noviembre se llevará a cabo la presentación del catálogo y una posterior visita a la exposición con la participación de Susana González Marín, Diego Corral Varela y Óscar Lilao Franca (comisarios de la muestra), desde el Aula Francisco de Vitoria (Escuelas Mayores).

Las personas interesadas en asistir a las visitas guiadas a “Pictura fallax” también podrán inscribirse en el formulario disponible en la página web culturacientifica.usal.es