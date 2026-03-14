'¡Nos vamos de boda!', la exposición sobre el matrimonio en el Antiguo Egipto que podrá visitarse en Salamanca

Uniones sencillas marcadas por el amor, la fertilidad y la creación de un hogar. Así eran los matrimonios en el Antiguo Egipto que la exposición '¡Nos vamos de boda' rescata a partir del 19 de marzo en la Facultad de Geografía e Historia.

El proyecto, desarrollado por alumnos del Máster de Gestión y Evaluación del Patrimonio Cultural de la Universidad de Salamanca, profundiza en las formas de vida cotidiana de las comunidades que habitaron en el valle del Nilo y plantea un diálogo entre el pasado y el presente, conectando la experiencia de las sociedades antiguas con temas aún vigentes.

Para la elaboración del estand expositivo y la recreación de ambientes y contexto del Egipto ptolemaico, el equipo se ha basado en fuentes históricas y arqueológicas, así como en referencias visuales del videojuego 'Assassin's Creed Origins'.

La muestra se podrá visitar de lunes a viernes en horario de 8:30 a 20:30 horas y está dirigida especialmente a alumnos universitarios y personas interesadas en conocer la vida cotidiana en el Antiguo Egipto de una manera didáctica y accesible.