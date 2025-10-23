La botánica del siglo XIX cobra vida con 'Auzoux VR', el último proyecto inmersivo de la Universidad de Salamanca

"Sentir es crear. Sentir es pensar sin ideas, y por eso sentir es comprender". Esta frase de Fernando Pessoa resumen "bien" el espíritu de 'Auzoux VR', el proyecto europeo de excelencia Marie Skłodowska-Curie liderado por el investigador y docente António Baía Reis. "Transforma los modelos históricos botánicos creados por Louis Auzoux en el siglo XIX en una experiencia inmersiva", ha destacado durante su presentación en el Edificio Dioscórides de la USAL.

Utilizando gafas de realidad virtual o en versión desktop, cualquier persona puede explorar de forma activa esos modelos botánicos y recordar la "urgencia" de cuidar del planeta. "El proyecto trata de reconectar la ciencia con la emoción y hacerlo desde la creatividad", ha continuado diciendo el investigador, que cree imprescindible "devolver la ciencia a su dimensión más humana".

Auzoux VR | USAL

Proyecto SciCommXR

'Auzoux VR – Un encuentro interactivo con la botánica del siglo XIX' es parte del proyecto SciCommXR, formado por seis experimentos y tres ejes patrimoniales: el histórico-artístico, protagonizado por el Cielo de Salamanca, el educativo y el científico-técnico, donde se integran la muestra 'Flor en un jardín de sueños' y la propuesta inmersiva que nos ocupa. "Externaliza la exposición y lleva el patrimonio científico al entorno virtual. Los modelos cobran vida en 3D y dialogan con los visitantes", ha señalado.

El proyecto SciCommXR ha obtenido una puntuación del 99,20% en su evaluación, lo que "la convierte en una de las mejores propuestas europeas", según subraya António Baía Reis. Todos sus experimentos emplean inmersivas como realidad virtual, realidad aumentada y vídeo 360° para la comunicación pública de la ciencia y el patrimonio universitario. "Cumple con las labores de transferencia, fundamental en la universidad del futuro", ha añadido María Marcos Ramos, directora del Departamento de Comunicación y Sociología de la USAL.