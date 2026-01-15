Caminando hacia el Salamanca Tech Summit 2026: "En tres meses, la ciudad volverá a ser epicentro de la innovación"

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, y el concejal de Promoción Económica, Pedro Martínez, han inaugurado este jueves el encuentro 'Caminando hacia el Salamanca Tech Summit 2026', la antesala de la tercera edición del foro anual que se ha consolidado como un referente de innovación tecnológica.

La apertura ha sido sucedida por dos mesas redondas en el Centro Internacional del Español de la Universidad de Salamanca, donde se ha dado voz al empleo cualificado, entre otros ámbitos de talento y de empresas que están transformado la ciudad charra.

Salamanca Tech Summit se celebrará entre el 15 y el 17 de abril. "En tres meses, Salamanca volverá a ser epicentro de la innovación, atrayendo a la ciudad a emprendedores y representantes de grandes empresas", ha destacado Corchado, que pronostica un mayor éxito para esta edición. La de 2025 congregó a más de 2.000 participantes y a un centenar de ponentes.

Bajo el lema 'Piensa, hace y cuida', esta edición promete ser un foco de oportunidades que despeje el mantra de que los jóvenes talentos universitarios tienen que emigrar. "Esto no es casualidad", ha señalado Pedro Martínez, para quien el éxito de la iniciativa radica en apostar y creer en las posibilidades "de una ciudad que tenía la mejor materia prima posible, pero a la que le faltaba ese impulso conjunto".

El compromiso de la Universidad de Salamanca va más allá de su implicación en Salamanca Tech Summit. A la Cátedra en Inteligencia Artificial, a los grupos de investigación y al futuro distrito tecnológico se les suma su apuesta por el Grado de Informática, con una alta empleabilidad. "Cuatro años después de obtener el título, la tasa de afiliación a la Seguridad Social es prácticamente del 90%", ha apuntado el rector de la institución académica.