El campus de Béjar de la USAL duplica el número de nuevos alumnos y roza los 500 matriculados

El campus de Béjar de la Universidad de Salamanca ha arrancado el curso 2025-2026 con cifras récord: 164 estudiantes de nuevo ingreso, el doble que en el curso anterior, lo que supone un incremento del 123,3%. De este modo, el número total de matriculados se sitúa ya en 418, frente a los 265 registrados en el curso 2021-2022, lo que confirma una tendencia ascendente que en cuatro años ha rozado el 300% de crecimiento.

El rector de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, mostró su satisfacción por este avance durante el acto de apertura oficial del curso académico, destacando “el impulso decisivo” que ha supuesto la implantación del Grado en Mecatrónica y Robótica en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (ETSII) de Béjar.

Feria de Bienvenida con más de 40 estands

Coincidiendo con el inicio del curso, el campus acogió la Feria de Bienvenida organizada por el Servicio de Promoción, Información y Orientación (SPIO), que reunió a más de 40 estands informativos en el pabellón municipal “Sierra de Béjar”. El vicerrector de Economía, Javier González Benito, y el director de la ETSII, Alejandro Reveriego, participaron en la inauguración de esta cita.

Los nuevos estudiantes pudieron conocer de cerca los recursos de la Universidad, asociaciones y delegaciones, además de asistir a demostraciones con escáner 3D, impresoras y gafas VR, robots colaborativos, prototipos electrónicos, trenes eléctricos o maquetas de instalaciones, entre otros.

La jornada incluyó también un ágape ofrecido por los alumnos del Programa Mixto “Servicios de Restauración” del Ayuntamiento de Béjar y una comida solidaria cuya recaudación se destinará al Fondo de Cooperación de la USAL.