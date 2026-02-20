El Campus Universitario de Béjar remodelará sus infraestructuras académicas, científicas y tecnológicas en los próximos años

Juan Manuel Corchado junto al equipo de dirección de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar de la USAL./ Raquel J. Santos (Comunicación USAL)

El Campus Universitario de Béjar se prepara para una transformación profunda. En una reciente visita a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Béjar (ETSIIB), el rector de la Universidad de Salamanca (USAL), Juan Manuel Corchado, ha reafirmado el compromiso de la institución para convertir este centro en un referente de innovación, investigación y atracción de talento.

La estrategia de crecimiento se apoyará financieramente en el plan extraordinario de inversiones de la Junta de Castilla y León, dotado con 43 millones de euros para la USAL hasta el año 2031. Una partida de estos fondos se destinará específicamente a la modernización tecnológica y arquitectónica del campus bejarano.

Entre las actuaciones previstas destacan:

Reforma integral del salón de actos.

Mejoras estructurales: Protección de la fachada y renovación de la visera de entrada.

Nuevos espacios: Creación de aulas dedicadas exclusivamente a la innovación y transferencia de conocimiento.

Actualización visual: Renovación completa de la señalética del centro.

El rector ha marcado una meta ambiciosa: alcanzar los 1.000 estudiantes en los próximos años. Tras haber superado una crisis de matriculaciones en el curso 2021-22, la tendencia ha dado un vuelco positivo. Actualmente, el centro cuenta con más de 400 alumnos de grado, lo que supone un incremento del 55% en apenas tres años.

Para que este crecimiento sea sostenible, la USAL trabaja mano a mano con la ciudad. El rector destacó la mejora en la oferta habitacional, señalando que Béjar ha reaccionado positivamente aumentando la disponibilidad y calidad de pisos para estudiantes. "Haremos del campus de Béjar un lugar atractivo para los jóvenes actuales y los futuros universitarios", subrayó.

En la reunión de trabajo participaron los principales responsables de la ETSIIB, encabezados por su director, Alejandro Reveriego Martín, junto al equipo directivo formado por Eulalia Izard, Carmen Blanco, Antonio Cembellín y Pedro Antonio Gómez, quienes coordinarán este proceso de fortalecimiento institucional.