La Casa-Museo Unamuno rememora la vida del discípulo de Miguel de Unamuno, Federico de Onís

La Casa-Museo Unamuno rememora la vida de Federico de Onís, discípulo de Miguel de Unamuno, en la muestra “De Nueva York a Puerto Rico: transmitiendo el patrimonio cultural inmaterial hispano con Federico de Onís” que se podrá visitar hasta el 8 de enero de 2026.

La exposición ha sido presentada por la vicerrectora de Cultura, Matilde Olarte; el director del Servicio de Actividades Culturales, Javier Panera; y la comisaria de la colección, miembro del Grupo de Investigación Reconocido Ihmagine y profesora de la Universidad de Burgos, Adelaida Sagarra.

La muestra recorre la vida del genio, su familia, la Spanish craze cultural en la Nueva York que le recibió, presenta a sus amigos españoles y americanos, sus rostros, caricaturas y dibujos, sus obras, su paso por el tiempo y su relación con Unamuno. La exposición reúne cartas, fotografías, melodías y vídeos que plasman la relación de amistad entre Federico de Onís y Miguel de Unamuno.

Federico de Onís fue un salmantino universal. Fue crítico literario y antólogo, profesor universitario de literatura y maestro de doctorandos, periodista y conferenciante, folklorista y cantor, cazatalentos hispanos para el mundo anglo, hombre de familia, poeta temprano, prologuista y editor, gran conversador, con sus filias y sus fobias, hispanista, personificación del espíritu de la Institución Libre de Enseñanza, intelectual de mercado y hombre de bien, Onís era España en Nueva York, lo hispano en sus valores eternos, Don Quijote en casa del tío Sam. Un salmantino universal demasiado desconocido, por eso esta exposición pretende romper el silencio, con ocasión de los 140 años de su nacimiento el próximo 20 de diciembre.

Miguel de Unamuno, José Ortega y Gasset y Ramón Menéndez Pidal fueron sus maestros y su principal maestra fue la vida, que le llevó a madurar lo aprendido de Salamanca a Madrid, a Nueva York y a san Juan de Puerto Rico pasando por Cuba y viajando por Hispanoamérica y Brasil. Aprendió de sus amigos, de sus colegas, de las adversidades y las bonanzas. Llegado a Columbia University, trabajó con Kurt Schindler en un plan de folklore español para la Hispanic Society of America y creó el primer Archivo de Folklore Español en Columbia.

Publicó la “Antología de la poesía española e hispanoamericana” (1882-1932). Recogió en su trabajo de campo cientos de canciones grabadas directamente de los informantes. Fundó el Instituto de las Españas en Columbia University. Al jubilarse se asentó en Puerto Rico, donde había creado años atrás el departamento de español de la Universidad de Puerto Rico. Siempre y en cualquier parte promovió las veladas musicales, las conferencias y diálogos. Eso sí, no soportaba lo que llamaba la sandez rampante.

Esta exposición ha sido posible gracias a la Universidad de Salamanca a través del vicerrectorado de Transferencia, Innovación y Emprendimiento; el Servicio de Actividades Culturales; el Grupo de Transferencia del Conocimiento PATRICIIUS; el Seminario de Estudios Hispánicos Federico de Onís de la Universidad de Puerto Rico; la Casa-Museo Unamuno; el Instituto de Educación Secundaria Fray Luis de León; y el GIR IHMAGINE (Intangible Heritage Music and Gender International Network) de la USAL.

“De Nueva York a Puerto Rico: transmitiendo el patrimonio cultural inmaterial hispano con Federico de Onís” ofrecerá visitas guiadas gratuitas en horario de martes a jueves a las 11:00 y a las 12:00 horas, y por las tardes de lunes a jueves a las 16:30, 17:30, 18:30 y 19:30 horas.