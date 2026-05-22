Castilla y León destina 360.000 euros a las universidades de Salamanca y Valladolid para la investigación del cáncer hereditario

La Consejería de Sanidad de Castilla y León ha aprobado una inversión de 360.000 euros, repartida a partes iguales entre la Universidad de Salamanca y la Universidad de Valladolid, con el objetivo de dar un impulso definitivo al Programa de Consejo Genético en Cáncer Hereditario.

Estas ayudas económicas directas se integran dentro del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 de la Dirección General de Salud Pública, centrado en la investigación y la innovación, y se alinean firmemente con la Estrategia de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027.

En el caso de la Universidad de Salamanca, la subvención de 180.000 euros se destinará a la Fundación de Investigación del Cáncer (FICUS). Esta cuantía servirá para financiar todos los gastos derivados de los estudios y proyectos que analizan las mutaciones genéticas que predisponen a padecer cáncer de mama, ovario y colorrectal.

El impacto de esta entidad ha sido clave durante el año 2025, un ejercicio en el que el Centro de Investigación del Cáncer llegó a recibir 466 muestras biológicas y realizó 68 reanálisis de pacientes de años anteriores, logrando avances significativos en el estudio del cáncer de colon polipósico y no polipósico.

Por su parte, la Universidad de Valladolid recibirá los otros 180.000 euros para la realización de estudios genéticos y la redacción de sus correspondientes informes.