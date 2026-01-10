La Cátedra de Estudios Económicos y Empresariales y el IME crean los I Premios TFG ’Creación e Innovación Empresarial’

La Cátedra de Estudios Económicos y Empresariales de Caja Rural de Salamanca y el Instituto Multidisciplinar de Empresa (IME) de la Universidad de Salamanca han convocado la I Edición de los Premios al Mejor Trabajo Fin de Grado (TFG) sobre “Creación e Innovación Empresarial”. Los trabajos deben ser originales e individuales, su temática debe abordar la creación de empresas, ideas de negocio o emprendimiento, y su propósito debe desarrollar y poner en marcha una idea viable, innovadora y al servicio de la sociedad. Según las bases de convocatoria, se admitirán trabajos en castellano o en inglés, defendidos en la USAL durante el curso 2024/25.

Estos premios nacen con la vocación de difundir y transferir a la sociedad los trabajos de los estudiantes y sus directores que hayan sido desarrollados con el firme propósito de poner en marcha una idea de negocio viable, novedosa y con gran impacto social. Las distinciones incluyen la posibilidad de publicación divulgativa tipo blog, el reconocimiento académico e institucional de la Cátedra y una dotación económica tanto para los autores como para sus directores, que oscila entre los 600 euros del primer premio y los 200 del tercero. La entrega de diplomas se desarrollará en un acto público previsiblemente en marzo de 2026.

El alumno será el responsable del envío de la candidatura con el “visto bueno” del director, adjuntando toda la documentación en el formato https://forms.gle/Ec8ehejwXnGb9Moq8 a partir del próximo 12 de enero y hasta al 12 de febrero de 2026 a las 14:00h.

Los cinco miembros del jurado

El jurado lo componen el catedrático Jesús Galende del Canto, decano de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca y miembro del Instituto Multidisciplinar de Empresa y de la Comisión Mixta de Seguimiento de la Cátedra; el profesor Álvaro Garrido Morgado, vicedecano de Relaciones Institucionales y Estudiantes de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Salamanca y director del Grupo de Transferencia del Conocimiento “Empresa y Sociedad”; la profesora Ana Belén Nieto Librero, coordinadora del Programa de Doctorado en Estadística Multivariante Aplicada e IP del Grupo de Investigación Reconocido “PMIES” en la Universidad de Salamanca; Vicente Jaen Juanes, director del Área de Desarrollo de Negocio y Marketing de Caja Rural de Salamanca; y María Socorro Coria Tarifa, directora del Área de Asesoría Jurídica de Caja Rural de Salamanca. Su fallo será inapelable, pudiéndose declarar desierto el premio.