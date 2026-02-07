La catedrática Esther del Brío analiza la huella de la Escuela de Salamanca en la obra de Santa Teresa de Jesús

En el marco de las celebraciones por el V Centenario de la Escuela de Salamanca, la catedrática de la Universidad de Salamanca y experta teresiana, Esther del Brío, ofrecerá una conferencia este sábado 7 de febrero a las 18:30 horas sobre la conexión intelectual y espiritual entre la Santa y esta corriente de pensamiento. El acto, que tendrá lugar en el salón de actos del Convento de los Carmelitas Descalzos (calle Zamora, 59), supone el inicio de un ciclo de ponencias liderado por Del Brío para reivindicar a Teresa de Jesús como una de las primeras figuras femeninas vinculadas directamente a este movimiento teológico y jurídico.

La disertación de la catedrática se centrará en cómo los postulados de Francisco de Vitoria y Domingo de Soto, fundamentales en la Reforma del Siglo de Oro y el Concilio de Trento, calaron en la experiencia ascética y en el proceso de fundación de los conventos teresianos. Del Brío analizará las relecciones sobre la caridad y la pobreza de la Iglesia que marcaron la época, demostrando que el pensamiento de la Escuela de Salamanca no fue ajeno a la mística abulense. Asimismo, se profundizará en la relación de la Santa con el padre Domingo Báñez, máximo representante de la Segunda Escuela de Salamanca y su confesor más influyente, junto a la treintena de frailes dominicos de los que Teresa aprendió y sobre los que también ejerció una notable influencia.

Esta actividad, coordinada por el prior del Carmelo Descalzo, Miguel Ángel González, también dedicará un espacio a los carmelitas "salmanticenses", quienes fueron exponentes fundamentales del desarrollo de la Escuela con su curso de teología moral. Con esta conferencia, Esther del Brío busca arrojar luz sobre un capítulo esencial pero a veces ignorado de la historia salmantina, donde la unión entre la academia y la mística alcanzó su máxima expresión. La entrada al evento es libre hasta completar el aforo del recinto.