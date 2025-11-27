El catedrático de la USAL, Alberto Orfao, ingresa este jueves en la Real Academia de Medicina de Salamanca como nuevo académico numerario

La Real Academia de Medicina de Salamanca (RAMSA) sumará mañana jueves un nuevo académico de Número a sus filas. El Dr. José Alberto Orfao de Matos Correia e Vale, catedrático de la Universidad de Salamanca y subdirector del Centro de Investigación del Cáncer (CIC), celebrará su acto de incorporación oficial.

El evento se llevará a cabo este jueves 27 de noviembre, a las 19:00 horas, en el solemne marco del Paraninfo de las Escuelas Mayores de la Universidad de Salamanca.

Durante la ceremonia, el Dr. Orfao de Matos pronunciará su discurso de ingreso, titulado: "De la anafilaxia a la urticaria pigmentosa o la leucemia de mastocitos: múltiples caras de una misma mutación genética".

El nuevo académico será contestado por la doctora María Consuelo del Cañizo Fernández-Roldán, también académica de Número de la RAMSA.

La incorporación del Dr. Orfao de Matos, reconocido experto en hematología y oncología, refuerza el vínculo entre la institución académica y la investigación de vanguardia que se desarrolla en el Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca.