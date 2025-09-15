El CEA denuncia la participación de la USAL en dos actos de una profesora israelí

El Colectivo Estudiantil Alternativo (CEA), una de las principales organizaciones de estudiantes de la Universidad de Salamanca (USAL), ha denunciado la celebración de dos conferencias a cargo de la Dra. Galit Nahari, de la Universidad Bar Ilán de Israel. Las ponencias están programadas para los días 17 y 18 de septiembre en las facultades de Psicología y Derecho, respectivamente, y han generado una fuerte controversia en el campus.

Según el CEA, la Universidad Bar Ilán tiene vínculos estrechos con el ejército y el servicio de seguridad israelí, este último condenado por el Comité de la ONU contra la Tortura. La organización estudiantil señala que esta universidad ha colaborado con el ejército israelí y con Elbit System, la mayor productora de armas de Israel, en actividades como hackatones.

La denuncia del CEA se produce después de que, en mayo de 2024, la USAL alcanzara un acuerdo con la "Acampada por Palestina", un movimiento estudiantil. Dicho acuerdo incluía el compromiso de la universidad de evitar colaboraciones con universidades israelíes y empresas que tuvieran relación con lo que los estudiantes denominan "genocidio israelí en Gaza".

El Colectivo Estudiantil Alternativo afirma que la USAL ha incumplido sistemáticamente estos compromisos, mencionando la presencia de empresas relacionadas con Israel en el Salamanca Tech Summit y la falta de formalización de convenios vinculantes con universidades palestinas. El CEA considera la invitación a la Dra. Nahari como "un paso más" en este incumplimiento.

En un comunicado público, la asociación universitaria ha expresado su rechazo a la presencia de la Dra. Nahari en la universidad. Calificándola de "persona abiertamente sionista y a favor de la campaña de exterminio israelí en Gaza", el CEA subraya que, más allá de la ideología de la ponente, el tema de las conferencias agrava la situación. La Dra. Nahari abordará la "interrogación policial y técnicas de verificabilidad en la misma", un campo que, según el comunicado, se relaciona con los "métodos represivos usados para la dominación y abuso del pueblo palestino".

El CEA insiste en que la invitación a cualquier persona de una universidad israelí incumple el compromiso de la USAL de "no participar ni financiar ningún acto académico que blanquee o normalice la violencia o la dominación de unos pueblos o grupos sociales sobre otros". Por ello, el Colectivo Estudiantil Alternativo ha exigido al Rectorado y a los decanatos de las facultades de Psicología y Derecho la cancelación de ambas charlas en las próximas horas.