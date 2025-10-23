El Centro Cultural Hispano Japonés organiza un taller de recorte de papel y otro de artesanía japonesa

El Centro Cultural Hispano Japonés de la Universidad de Salamanca ha organizado dos talleres que se llevarán a cabo el próximo mes de noviembre. En concreto, la primera de las actividades será un taller de kirie, considerado el arte japonés de recorte de papel utilizado desde la antigüedad en la zona asiática para ahuyentar a los malos espíritus y en rituales por lo que forma parte de la decoración de templos y santuarios. Tras establecerse como cultura, nació una profesión llamada “Kirie-ka”, artistas del recorte de papel.

Actualmente, el corte de papel japonés destaca por sus diseños delicados e intrincados, y la precisión que requiere es un reflejo de la destreza a menudo asociada con la artesanía japonesa. Al participar en este taller, tendrá la oportunidad de aprender una técnica tradicional y de llevarse a casa la obra creada. Este taller se llevará a cabo el 10 de noviembre y el plazo de inscripción estará abierto hasta el próximo 5 de noviembre.

El segundo taller organizado por el Centro Cultural Hispano Japonés es el de temari, una labor de artesanía japonesa con una historia de más de 1000 años. Originalmente, el temari era una pelota hecha a mano para los niños que se fabricaba con restos de tela y cáscaras de arroz, entre otros materiales, que se enrollaban en forma de bola y se cubrían con hilos. Con el tiempo, el temari dejó de ser sólo un juguete y se convirtió en una forma de arte decorativo.

En este taller, los participantes elaborarán un temari con motivo navideño durante los días 14, 21 y 28 de noviembre. El plazo de inscripción permanecerá abierto desde el 27 de octubre hasta el 12 de noviembre de 2025.