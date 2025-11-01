El Centro de Estudios Ambientales de la USAL se une a la Red de Institutos Universitarios de Investigación en Ciencias y Tecnologías del Medio Ambiente

El Centro de Estudios Ambientales y Dinamización Rural de la Universidad de Salamanca se ha unido a la Red de Institutos Universitarios de Investigación en Ciencias y Tecnologías del Medio Ambiente. Esta nueva red, compuesta por una decena de institutos de universidades públicas españolas, potenciará la investigación, formación, transferencia y divulgación en materia ambiental.

La formalización de RIMA tuvo lugar durante el I Encuentro Nacional celebrado en Zaragoza los días 23 y 24 de octubre. El objetivo es crear un espacio de colaboración que permita:

Favorecer sinergias de investigación.

Optimizar infraestructuras científicas.

Impulsar másteres interuniversitarios.

Reforzar la transferencia de conocimiento a la sociedad.

Miguel Lizana, director del CEADIR, destacó que esta integración es crucial para el centro, a pesar de sus tres años de existencia, ya que les permitirá "pedir proyectos nacionales y europeos" y fomentar la cooperación con los institutos ambientales más prestigiosos del país.

Entre las primeras acciones de RIMAse encuentran la creación de un repositorio documental conjunto y la elaboración de una base de datos de sectores de transferencia.