El Centro de Estudios Brasileños celebra 25 años con un amplio programa cultural y académico

El Centro de Estudios Brasileños (CEB) y la Fundación Cultural Hispano-Brasileña han dado inicio a la conmemoración de su 25º aniversario con la presentación de un ambicioso programa de actividades culturales y académicas en el Centro Internacional del Español (CIE).

La programación, presentada por el director del CEB, José Manuel Santos Pérez, y el director del Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca, Javier Panera, incluye conciertos de música brasileña, exposiciones, congresos internacionales, seminarios y conferencias, consolidando a Salamanca como punto de encuentro entre España y Brasil.

Uno de los ejes centrales de la celebración será la participación de Brasil como país invitado en la segunda edición del Festival Internacional de Música Contemporánea y Arte Sonoro [CON]TEMPO, organizado por el Servicio de Actividades Culturales de la Universidad de Salamanca y el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León. El certamen, que se celebrará del 3 al 20 de marzo, contará con la presencia de los compositores brasileños Flo Menezes, Aurélio Edler-Copes y Edson Zampronha. A lo largo de doce conciertos se estrenarán obras creadas específicamente para el festival, junto a composiciones brasileñas y clásicos del siglo XX, además de mesas redondas, conferencias y talleres.

Entre las citas destacadas figura también el encuentro de directores y directoras de Centros de Estudios Brasileños de Europa y América, previsto para los días 3 y 4 de junio, así como la exposición conmemorativa “25 años del CEB”, que recorre la trayectoria de la institución a través de documentos y fotografías.

El programa incluye además la novena edición del Simposio de Música Iberoamericana, un espacio de reflexión sobre la producción y circulación de la música escénica en España y Brasil entre los siglos XVIII y XX, con especial atención a la ópera y el teatro musical.

Una trayectoria de proyección internacional

El CEB nació en marzo de 2001 por iniciativa de la Universidad de Salamanca y la Embajada de Brasil en Madrid, con el objetivo de impulsar la docencia y la investigación sobre Brasil en ámbitos culturales, sociales, políticos y económicos. Desde sus inicios cuenta con el respaldo de la Fundación Cultural Hispano-Brasileña, principal fuente de financiación de sus actividades en los últimos años.

A lo largo de sus 25 años, el Centro ha estado dirigido por distintos responsables que ampliaron su alcance académico e institucional. Bajo la dirección de Santos Pérez (2001-2007) se puso en marcha el Diploma de Estudios Brasileños, que permitió a estudiantes formarse en universidades del país gracias a acuerdos con organismos como CNPq y CAPES.

Posteriormente, Eduardo Fabián Caparrós amplió las áreas de estudio hacia disciplinas como la Biología y la Botánica; Gonzalo Gómez Dacal reforzó las relaciones con instituciones como la Universidade Federal de Pernambuco y trasladó la sede al Palacio Maldonado; e Ignacio Berdugo impulsó la internacionalización del Centro y estrechó la colaboración con la Universidade de São Paulo (USP), con la que se mantiene un programa de intercambio de posgrado.

Ahora, quince años después de su primera etapa al frente del CEB, Santos Pérez regresa a la dirección para liderar la celebración de un cuarto de siglo de historia, consolidando al Centro como referente en los estudios brasileños en Europa.