El Centro de Estudios Ibéricos convoca un nuevo premio de 1.500 euros por candidatura para investigadores, emprendedores y promotores

El Centro de Estudios Ibérico convoca una nueva edición del 'Premio CEI-IIT – Investigación, Innovación y Territorio' dotado de 1.500 euros para cada un de las seis candidaturas.

A esta convocatoria podrán presentarse investigadores, emprendedores y promotores de proyectos que estén orientados a impulsar las economías, las sociedades y la cohesión de los territorios, rurales y urbanos, debiendo encuadrarse en las siguientes áreas temáticas: Dinámicas territoriales e iniciativas de desarrollo local; Patrimonio, recursos territoriales y riesgos naturales; Cohesión social, educación, salud, envejecimiento e inclusión social; Valorización y uso eficiente de los recursos endógenos; Tecnologías al servicio de la calidad de vida; e Innovación territorial.

Este premio lleva en activo desde el año 2017 con el objetivo de "apoyar trabajos, proyectos de investigación y otras iniciativas que tengan una dimensión innovadora y contribuyan a la difusión de estudios, experiencias y buenas prácticas para fortalecer la cohesión, la cooperación y la competitividad de los territorios fronterizos".

El plazo para presentar las solicitudes este año es hasta el 8 de julio.