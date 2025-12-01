El Centro de Estudios Ibéricos cumple 25 años como lugar de conocimiento e interculturalidad

El Centro de Estudios Ibéricos ha celebrado su vigésimo quinto aniversario con un acto que ha tenido lugar en Guarda y al que han asistido autoridades institucionales como Matilde Olarte y Delfim Leão, vicerrectores de Salamanca y Coimbra respectivamente, además del alcalde de Guarda y el director del Instituto Politécnico de Guarda, Joaquim Brigas.

En esta sesión se ha hecho entrega de diferentes galardones como el Premio Eduardo Lourenço 2025 que reconoce la labor de los pensadores y destinado a distinguir a personalidades e instituciones, además de estar dotado con una cuantía económica de 7.500 euros.

El premio tiene 21 años de vida, y en esta ocasión se ha entregado a José Tolentino de Mendonça, pensador ecuménico y de diálogo, que ha mostrado como la frontera puede llegar a ser un misterio de encuentro y de educación: “La frontera puede servir como fuente de inspiración para fortalecer los lazos que cruzan todas las fronteras y de los que el diálogo ibérico ha sido un ejemplo”.