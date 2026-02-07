El Centro de Estudios Ibéricos presenta su agenda cultural de exposiciones y coloquios en Salamanca

El Centro de Estudios Ibéricos (CEI) presentó su agenda de actividades culturales en Salamanca, cuya programación de febrero y marzo comprende la organización de varios coloquios y las exposiciones Transversalidades’ y ‘Frontera, Espejo del mundo’ en el Museo de Salamanca y la Biblioteca de la Casa de las Conchas, respectivamente.

La inauguración de los proyectos expositivos contó con la asistencia de Matilde Olarte, vicerrectora de Cultura, Patrimonio, Sostenibilidad y Desarrollo de Campus de la USAL; Cláudia Guedes, concejala del Ayuntamiento de Guarda (Portugal), y miembro del CEI; Alberto Bescós, director del Museo Provincial de Salamanca; Rui Jacinto, coordinador de la exposición y miembro de la Universidad de Coimbra; Luis Miguel Macías, director de la Biblioteca Pública de Salamanca Casa de las Conchas; y María Isabel Martín, profesora de la Universidad de Salamanca y miembro del CEI.

Ambas exposiciones están diseñadas en el marco de las actividades del VIII Encuentro Imagen & Territorio, organizado por el Centro de Estudios Ibéricos con el objetivo de reforzar la cultura territorial y definir la identidad de los lugares.

Transversalidades: Fotografía sin Fronteras 2025

En la “Sala de Temporales” del Museo de Salamanca, se puede visitar hasta el 8 de marzo, la muestra Transversalidades: Fotografía sin Fronteras 2025, que recoge las instantáneas de los fotógrafos premiados en las distintas modalidades de la presente edición del concurso homónimo, procedentes de Canadá, China, España, Irán, Brasil, India, Portugal, Vietnam, Bélgica y Myanmar. La exposición cuenta también con los ganadores de los premios especiales otorgados a participantes de Portugal y de los Países africanos de lengua portuguesa (Mozambique).

Las imágenes expuestas documentan la biodiversidad, la multiplicidad de contextos regionales y locales, los diferentes modos de organización social y espacial, las dinámicas y los procesos de reestructuración que se producen en los más diversos puntos del mundo. Estas también muestran cómo la cultura visual y la mirada singular de ciertos autores sintetizan, en un reducido número de imágenes, historias, narrativas y descripciones asertivas de paisajes naturales y humanizados.

La exposición se puede visitar de martes a sábado de 10 a 14 h y de 16 a 20 h y domingo de 10 a 14.

Frontera, Espejo del Mundo

En la Biblioteca de la Casa de las Conchas permanece abierta hasta el 8 de marzo la exposición Frontera, Espejo del Mundo. Una muestra que propone un diálogo visual para revertir la idea histórica de la frontera como muro que separa personas y territorios.

Las imágenes, desde esta perspectiva, funcionan como rasgo de unión que amplía los horizontes de la cooperación. La especificidad de cada mirada solo enriquece el diálogo que nos proponen los fotógrafos de España y Portugal reunidos en esta muestra, Javier Ayarza, Almudena Sánchez, Ileana Hidalgo, Ruth García, Carmen Serejo, Alina Zaharia, António Pedrosa y Valter Vinagre.

La muestra se podrá visitar de lunes a viernes de 12 a 14 h y de 18 a 21 h y sábados de 12 a 14 h.

Coloquios

El CEI también ha organizado unos coloquios en relación con las muestras expuestas. El primero de ellos será el 6 de febrero a las 19 h en la Biblioteca pública de Salamanca - Casa de las Conchas y es homónimo de la exposición “Frontera, Espejo del Mundo”. Será presentado por María Isabel Martín Jiménez, de la Universidad de Salamanca y lo moderará Rui Jacinto, del CEI. En él intervendrán los fotógrafos Javier Ayarza, Ileana Hidalgo, Alina Zaharia y António Pedrosa.

El segundo, titulado “El conocimiento a través de los documentales. La Raya, patrimonio cultural compartido” será en la Sala de Grados de la Facultad de Geografía e Historia, el 23 de febrero a las 18 h. Lo moderará María Isabel Martín Jiménez. Al terminar las intervenciones de los docentes de la USAL Fernando González García y Luís Alfonso Hortelano Mínguez y Raúl Martín Martín, fotógrafo y director de documentales, se proyectará el documental homónimo del coloquio.

Por último, el diálogo “Miradas cruzadas”, presentado y moderado por el fotógrafo Santiago Santos, será el 6 de marzo a las 19 h en la “Sala de Temporales” del Museo de Salamanca. En él intervendrán Valentín Cabero, de la USAL, y las fotógrafas Clara Moura y Almudena Sánchez.