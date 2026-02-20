El Centro de Estudios Ibéricos de la USAL entrega los premios de Investigación, Innovación y Territorio 2025

El Centro de Estudios Ibéricos de la Universidad de Salamanca ha entregado hoy sus reconocimientos a los ganadores del Premio CEI-IIT – Investigación, Innovación y Territorio 2025, en un acto celebrado en la Biblioteca Municipal Eduardo Lourenço, en la localidad portuguesa de Guarda, al queasistieron la vicerrectora de Cultura, Matilde Olarte; la concejala del Ayuntamiento de Guarda, Cláudia Guedes; y algunos miembros de la Comisión ejecutiva del Centro de Estudios Ibéricos.

Se trata de una iniciativa del Centro de Estudios Ibéricos que tiene como objetivo apoyar trabajos, proyectos de investigación y otras iniciativas con una dimensión innovadora, contribuyendo a la difusión de estudios, experiencias y buenas prácticas que buscan fortalecer la cohesión, cooperación y competitividad de los territorios fronterizos y de baja densidad.

Reconocimiento del CEI a cinco proyectos

El Jurado del Premio CEI-IIT de Investigación, Innovación y Territorio 2025, compuesto por miembros de las Universidades de Coimbra y Salamanca, el Instituto Politécnico de Guarda y el Municipio de Guarda, ha decidido distinguir en esta ocasión a cinco proyectos, liderados por los siguientes profesores: Pedro Trapero Fernández, de la Universidad de Cádiz, con el proyecto que lleva por título MAORA-SIG: Mapeo y análisis de la ocupación romana en el Alentejo con Sistemas de Información Geográfica; María Rafaela Matos Aleixo, de la Universidad Nueva de Lisboa, con su proyecto titulado Cestas Biográficas: Una etnografía de resistencia, memoria y patrimonio en Gonçalo; la iniciativa conjunta de Rogério Pais Dionísio, Ana Paula Neves Ferreira da Silva, João Renato Caramona Belo Sebastião y Luís Cláudio de Brito Brandão Guerreiro Quinta-Nova, del Instituto Politécnico de Castelo Branco, que lleva por título BioRanger – Corredor Ecológico Digital: Monitoreo de la Biodiversidad y Pastoreo Sostenible en el Paisaje Bazágueda; Mateus Alves Victorelli, del Instituto Politécnico de Guarda, con el proyecto titulado ToyMobi, Aprendizaje y Desarrollo; y por último, Regiane Silvestrini, de la Universidad Federal de Mato Grosso do Sul y Universidad de Coimbra, con la iniciativa titulada Geodiversidad, Geoturismo y Geoconservación: un estudio sobre el proceso de implementación del Geoparque de la Estrela en Portugal y sus repercusiones a escala local.

Cada uno de los proyectos, que han sido presentados tras la ceremonia de entrega de premios, contará con un apoyo de mil quinientos euros.