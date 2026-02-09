El Centro Internacional del Español se llena de un centenar de tartas de fresa para despedir la exposición de Carmen Martín Gaite
La argentina Florencia Amarillo ha sido la ganadora del certamen celebrado el pasado viernes
Gran éxito del primero 'Concurso internacional de tartas de fresa' organizado en la sala de exposiciones del Centro Internacional del Español como despedida de la exposición 'Caperucita en Manhattan y otros cuentos de Carmen Martín Gaite'.
Un total de 103 personas procedentes de diferentes países como Francia, México, Estados Unidos y Costa Rica participaron el pasado viernes en el certamen con sus respectivas tartas de fresa. El jurado, compuesto por 24 personas y presidido por la repostera Felo Berreña, falló a favor de la argentina Florencia Amarillo.
La ganadora fue recompensada con un lote de libros y catálogos de Ediciones Universidad de Salamanca. El resto de asistentes recibieron las publicaciones de 'Caperucita… yo nunca he estado en Manhattan', de Montse Galán Ruiz, y 'AUTO BIO Y GRAFÍAS de bolsillo', de Lucía Acitores Montero. Ambas obras fueron presentadas durante el acto.
