El Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca cierra 2025 con importantes avances en oncología traslacional

El Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca (CSIC – Universidad de Salamanca – FICUS) ha despedido el año 2025 posicionándose como un referente indiscutible en la oncología traslacional. En un contexto donde el cáncer ha alcanzado los 300.000 nuevos diagnósticos anuales en España, el CIC ha respondido con un crecimiento sostenido, una inversión tecnológica de vanguardia y una producción científica de máximo impacto.

El año 2025 ha marcado un antes y un después en la estructura organizativa del Centro. Gracias a la firma de un nuevo convenio entre la Universidad de Salamanca, el CSIC y la Fundación FICUS, el CIC cuenta ahora con un esquema de gestión modernizado y un aumento significativo de su presupuesto basal. Además, se ha formalizado la creación del Centro en Red de Terapias Avanzadas de Castilla y León, dirigido por el Dr. Fermín Sánchez-Guijo. Este proyecto, fruto de la colaboración con la Consejería de Sanidad y las universidades de la región, sitúa a Salamanca en el epicentro de las terapias de última generación.

El prestigio del CIC se ha visto respaldado por múltiples acreditaciones de excelencia, siendo el único centro de su categoría en Castilla y León y uno de los 13 reconocidos como Centro-AECC en toda España. Sus cifras de actividad científica este año son contundentes:

Gestión de 49 proyectos: Con una financiación total de 12 millones de euros.

Transferencia tecnológica: Generación de 4 patentes internacionales y 13 acuerdos con empresas.

Impacto académico: 145 publicaciones (80% en revistas de alto impacto) y 7 de sus investigadores incluidos en la prestigiosa lista de Stanford de los más citados del mundo.

La apuesta por el futuro se ha materializado con el fichaje de los investigadores Francisco Lorenzo-Martín (procedente de Suiza) y Mónica Álvarez (de Asturias). Lorenzo-Martín aporta al centro un nuevo proyecto del European Research Council (ERC), el programa de excelencia más competitivo de la Unión Europea.

En el ámbito del laboratorio, 2025 ha sido un año de descubrimientos críticos. Los investigadores han logrado avances significativos en el conocimiento del oncogén K-RAS —el mutante más común en cáncer—, así como progresos en el tratamiento del mieloma múltiple y tumores de mama y pulmón. Los trabajos han abarcado desde el desarrollo de nuevos fármacos hasta áreas pioneras como la epitranscriptómica y el estudio del entorno tumoral.

Para apoyar estos avances, el CIC ha invertido más de un millón de euros en equipamiento de "frontera", incluyendo tecnología de secuenciación de célula única y robots de lectura de imágenes histológicas.

El compromiso del CIC trasciende los laboratorios. Su Máster en Biología y Clínica del Cáncer ha sido reconocido por el diario El Mundo como uno de los dos mejores de España en su área, atrayendo a un número récord de alumnos. Asimismo, el nuevo programa de doctorado ha innovado con comités de seguimiento individualizados, siguiendo los estándares internacionales.

En el plano social, el ciclo de seminarios “El Conocimiento Cura” ha acercado la ciencia a lugares emblemáticos de Salamanca como el Liceo o la Universidad Pontificia. El éxito de convocatoria fue rotundo, con más de 8.000 asistentes en la Noche Europea de los Investigadores y actividades que involucraron a 1.600 escolares.

El CIC cerrará oficialmente los actos de su 25º aniversario este viernes con un homenaje a su personal veterano. Sin embargo, la vista ya está puesta en 2026. La hoja de ruta para el próximo año incluye el impulso de terapias basadas en Inteligencia Artificial, inmunoterapia y edición génica, reafirmando su misión de convertir la investigación de excelencia en curación para los pacientes.