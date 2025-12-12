El Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca desarrolla nuevos modelos experimentales para avanzar en el tratamiento del cáncer de hígado

El Centro de Investigación del Cáncer desarrolla nuevos modelos experimentales para avanzar en el tratamiento del cáncer de hígado

Un estudio coliderado por las doctoras Isabel Fabregat y Ester González-Sánchez, publicado en la revista Liver International, presenta nuevos modelos experimentales para evaluar el papel y el potencial terapéutico del TGF-beta en hepatocarcinoma, el cáncer hepático de mayor prevalencia y el tercer tumor que más muertes provoca a nivel mundial.

A pesar de la incorporación de la inmunoterapia como primera línea de tratamiento en este tumor, la supervivencia de los pacientes sigue siendo limitada. Una de las estrategias para mejorar la eficacia de la inmunoterapia es su combinación con otras terapias que potencien su acción. En este contexto —comenta la Dra. Fabregat— la inhibición de la vía del TGF-beta podría tener interés terapéutico, ya que este factor induce inmunosupresión.

Ana Cantos-Cortés, primera autora del estudio —realizado como investigadora predoctoral con un contrato financiado por la Asociación Española Contra el Cáncer—, indica que el trabajo se ha centrado en el desarrollo de modelos experimentales que permitan reproducir en modelos preclínicos murinos las diferentes situaciones observadas en los pacientes, donde el TGF-beta puede actuar como supresor por sus efectos sobre la célula tumoral, pero también como promotor por su impacto en el microambiente tumoral y, en concreto, sobre el sistema inmune.

Estos modelos permitirán evaluar el impacto del uso de inhibidores del TGF-beta en ratones que reproducen las distintas firmas genéticas asociadas a esta vía observadas en pacientes con hepatocarcinoma, lo que conducirá a obtener resultados con mayor traslacionalidad y aplicabilidad clínica —explica la Dra. González-Sánchez—. Así, en el futuro será posible evaluar la combinación de inhibidores del TGF-beta e inmunoterapias en condiciones que simulan fielmente el microambiente tumoral humano.

Con este trabajo —señala la Dra. Fabregat— nuestro objetivo es ofrecer a la comunidad científica herramientas más robustas para el estudio del hepatocarcinoma y, en última instancia, mejorar las opciones terapéuticas para los pacientes.

Terapias personalizadas

El desarrollo de modelos animales avanzados no solo mejora la comprensión de los mecanismos biológicos del cáncer hepático, sino que también abre nuevas vías para la investigación traslacional en terapias personalizadas y en la identificación de biomarcadores de diagnóstico precoz. La continuidad de estos estudios permitirá, en los próximos años, trasladar estos hallazgos a ensayos clínicos y a estrategias de intervención más eficaces.

La investigación es fruto de una colaboración multidisciplinar entre instituciones españolas —el Instituto de Investigación Biomédica de Bellvitge (IDIBELL), el CIBEREHD, la Universidad de Salamanca y el Centro de Investigación del Cáncer— y centros internacionales como la Icahn School of Medicine de Nueva York y el IRCCS Saverio De Bellis en Italia.

Este trabajo ha sido posible gracias a la financiación concedida al grupo liderado por la Dra. Isabel Fabregat por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC), la Agencia Estatal de Investigación (AEI) / Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU), la Generalitat de Catalunya y el Centro de Investigación Biomédica en Red de Enfermedades Hepáticas y Digestivas.