El Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca estudiará terapias personalizadas para el cáncer biliar extrahepático. Se trata de un nuevo proyecto de investigación “INHIBIT-BTC” de la convocatoria CNS2025, que estará dirigido por Javier Vaquero Rodríguez, investigador Ramón y Cajal del Centro de Investigación del Cáncer (CSIC-Universidad de Salamanca-FICUS).

Este proyecto se desarrollará en dos años y cuenta con una financiación total de 198.958 euros, cuyo objetivo es la búsqueda de nuevas terapias personalizadas con inhibidores de TGF-β para cánceres de vías biliares extrahepáticos, además de fomentar la consolidación de la carrera profesional de personas investigadoras que deseen desarrollar su trayectoria en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI).

Javier Vaquero Rodríguez, investigador Ramón y Cajal del Centro de Investigación del Cáncer (CSIC-Universidad de Salamanca-FICUS) | USAL

Se financiará además la creación de plazas de carácter permanente o la consolidación de plazas existentes, vinculadas a un proyecto propio de I+D+i y a la adecuación de espacios y equipamiento necesarios para iniciar o afianzar una línea de investigación.

Según fuentes de la Universidad de Salamanca, este proyecto refuerza el trabajo previo del equipo de Javier Vaquero, cuyo reciente descubrimiento, publicado en la revista Signal Transduction and Targeted Therapy en agosto de 2025, abre puertas a nuevos tratamientos contra el colangiocarcinoma intrahepático. Además, según exponen un hito del proyecto será "desarrollar el primer modelo de ratón con sistema inmune completo de cáncer de vesícula biliar, que permitirá estudiar el tumor con un sistema inmune intacto y probar terapias mediante un ensayo preclínico".