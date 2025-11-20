El Centro de Investigación del Cáncer de Salamanca lidera un estudio financiado con 1 millón de euros para prevenir la leucemia infantil

El Centro de Investigación del Cáncer (CIC) de Salamanca ha iniciado un proyecto clave para abordar la prevención de la leucemia linfoblástica aguda de células B (LLA-B), el subtipo más común y grave de cáncer infantil.

El proyecto, dirigido por el investigador Isidro Sánchez-García, ha sido galardonado con una financiación de 1 millón de euros por la Fundación “La Caixa” y la colaboración de la Fundación Unoentrecienmil. El objetivo es obtener las evidencias científicas que permitan prevenir la leucemia antes de que aparezca, un cambio de paradigma en el abordaje de la enfermedad.

Investigaciones previas del CIC han demostrado que un 5% de los niños sanos nacen con predisposición genética a desarrollar leucemia. El nuevo estudio se centrará en identificar los eventos epigenéticos que activan estas células pre-leucémicas para transformarlas en cáncer maligno.

El doctor Sánchez-García destacó la trascendencia de este enfoque: "Con este proyecto queremos cambiar ese paradigma: pasar de curar a prevenir. Si conseguimos detectar la leucemia antes de su aparición, estaremos dando un paso decisivo hacia una nueva forma de abordar el cáncer infantil".

El proyecto de tres años de duración utilizará tecnologías punteras de análisis genómico y epigenético a nivel de célula única. Además, contará con la colaboración de múltiples expertos e instituciones para desarrollar intervenciones tempranas y personalizadas que detengan la progresión de la enfermedad.