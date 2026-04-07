El Centro Municipal de Trastormes acoge este jueves una charla de prevención y promoción de la salud bucodental para mayores de 60 años

El Ayuntamiento de Salamanca y la USAL han organizado este jueves a las 12:00 horas una charla de prevención y promoción de la salud bucodental dirigida a personas mayores de 60 años. Se hará en el Centro Municipal de Trastormes y la entrada será libre hasta completar el aforo.

Especialistas den salud bucodental de la Universidad de Salamanca explicarán la importancia de tener buenos hábitos de higiene y realizar visitas periódicas al dentista pare prevenir enfermedades y mejorar la calidad de vida. Más concretamente, se abordarán cuestiones relacionadas con el cepillado, las patologías de la boca y de los dientes y las prótesis dentales.

Los interesados que quieran obtener más información pueden acudir al Centro Municipal de Mayores Trastormes, ubicado en el paseo César Real de la Riva con la calle Francisco Maldonado, o llamar al teléfono 923 277 803.