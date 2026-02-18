Dos centros de Salamanca competirán este sábado por llevarse la III Edición de las Olimpìadas sobre la UE en Castilla y León

Castilla y León celebrará este sábado, 21 de febrero, la fase autonómica de las III Olimpiadas sobre la Unión Europea, una iniciativa educativa organizada por Equipo Europa, principal asociación europeísta joven de España, junto con la red de centros Europe Direct de Castilla y León. El evento reunirá a 60 estudiantes procedentes de 12 centros educativos de toda la comunidad autónoma en el Edificio Histórico de la Universidad de Salamanca, a partir de las 10:30 horas.

En concreto, participarán centros educativos de las provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora. La Olimpiada está dirigida a alumnado de 4º de la ESO, 1º de Bachillerato y Formación Profesional de Grado Medio, con cinco representantes por centro, que competirán por demostrar sus conocimientos sobre la Unión Europea y su capacidad de análisis crítico sobre el proyecto europeo y su impacto en Castilla y León.

El evento cuenta con la financiación de la Consejería de Presidencia de la Junta de Castilla y León y con el apoyo de la Universidad de Salamanca, además de la colaboración del Ayuntamiento de Salamanca, la Universidad de Burgos y los proyectos EU in Class y UE Ecofin.

Durante la jornada, los participantes pondrán a prueba sus conocimientos sobre la Unión Europea, propondrán soluciones a problemas de actualidad y reflexionarán sobre el papel de Castilla y León como enclave estratégico dentro de Europa. Las actividades estarán orientadas a reforzar el compromiso juvenil con los valores europeos, como la solidaridad, la diversidad y el pensamiento crítico. Esta iniciativa llega en colaboración con la red de centros Europe Direct de Castilla y León (Europe Direct Castilla y León Rural, Europe Direct León, Europe Direct Salamanca, Europe Direct Segovia y Europe Direct Zamora)

El acto de apertura contará con las intervenciones de Luis Sánchez Arévalo, concejal de Educación del Ayuntamiento de Salamanca (pendiente de confirmación) ; Luis Norberto González Alonso, director del Centro Europe Direct Salamanca; y Javier Fernández Rengel, presidente de Equipo Europa Castilla y León.

La prueba principal de la Olimpiada consistirá en la redacción individual de un ensayo, que será evaluado por un tribunal académico atendiendo a criterios como el conocimiento sobre la Unión Europea, la capacidad de argumentación, el pensamiento crítico y la corrección lingüística. En esta edición, la temática del ensayo versará sobre el 40º aniversario de la entrada de España en la Unión Europea.

Como novedad, los estudiantes participarán también en un Mini Modelo del Parlamento Europeo (Mini MEUP), una simulación parlamentaria que les permitirá ponerse en la piel de los eurodiputados y conocer de primera mano el funcionamiento del proceso legislativo europeo, fomentando habilidades como la oratoria, la negociación, el trabajo en equipo y la toma de decisiones.

Una competición de ámbito estatal La fase regional de Castilla y León forma parte de una competición de carácter estatal organizada por Equipo Europa, que se celebra este curso en 14 comunidades autónomas. El centro educativo con la mejor nota media de sus representantes obtendrá la clasificación para la fase nacional, donde competirá con los mejores equipos del resto del país.

La Olimpiada sobre la Unión Europea nace en el marco del programa educativo Europa en el Aula, a través del cual voluntarios de Equipo Europa imparten charlas formativas en centros educativos de toda España para acercar las instituciones europeas a los jóvenes. En la pasada edición, la iniciativa contó con más de 500 estudiantes de cerca de un centenar de centros educativos, consolidándose como un proyecto de referencia en educación europea.

El centro ganador de la fase nacional obtendrá como premio un viaje a Bruselas para conocer las instituciones europeas. Además, el primer, segundo y tercer centro clasificados recibirán un viaje a Madrid el 9 de mayo para asistir a los actos conmemorativos del Día de Europa y a la ceremonia de entrega de premios y diplomas.

Los centros participantes en esta edición serán: