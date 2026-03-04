De la ceremonia del té al teatro de sombras: la XXV Semana Cultural del Japón regresa a partir del 16 de marzo

El Centro Cultural Hispano-Japonés de la Universidad de Salamanca vuelve a organizar la XXV Semana Cultural del Japón con un amplío programa de actividades. Comenzarán el lunes 16 de marzo con la demostración del teatro de sombras 'La gratitud de la grulla' y la inauguración de la exposición de fotografía 'La importancia histórica del templo Horyu-ji y el príncipe Shotoku', que se podrá visitar hasta el 19 de junio.

La jornada del marte, 17 de marzo comenzará a las 11:00 horas con la conferencia 'El príncipe Shotoku y el emperador Shomu' que Miro Ito impartirá en el Aula Magna. A las 17:00 horas, se celebrará un taller de juegos tradicionales japoneses; a las 18:15 horas, el teatro de sombras y taller 'El niño del carbón'; y a las 19:30 horas, una jornada gastronómica con Sr. Daisuke Suzuki, chef de la Residencia del Embajador.

El miércoles, los salmantinos y visitantes podrán acercarse a una de las ceremonias más tradicionales de Japón, la del té, y asistir a la proyección del documental 'Ishiro Honda: Memorias de un director de cine'. Tras el visionado habrá una mesa redonda liderada por Rubén Higueras Flores, profesor de Sociología y Comuninación de la Universidad de Salamanca.

El jueves, estudiantes de la Universidad Nanzan presentarán diferentes aspectos de la cultura japonesa, como sus principales festividades y su vestimenta tradicional. Será a las 17:20 horas en el Aula Magna y tendrá una duración de una hora y 45 minutos. Mientras, a las 19:30 horas en el Salón de Actos se organizará la charla 'Revolución Kawaii: como lo tierno conquistó el mundo (y el arte)'.

La XXV Semana Cultural del Japón llegará a su fin el viernes 20 de marzo. A las 18:00 horas, el Aula Magna acogerá un taller básico de idiomas japonés y a las 19:30 horas, se celebrará un concierto de nanas titulado 'Inori: diálogo entre Japón y Occidente' en el Auditorio de la Hospedería Fonseca. Naemi Ueta y Nanako Uchi acercarán las composiciones de Ryuichi Sakamoto y Joe Hisaishi al público.