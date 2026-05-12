El CIC reunirá a más de 150 investigadores para trabajar en torno a la senescencia celular

Salamanca acogerá los próximos días 15 al 18 de septiembre dos encuentros científicos internacionales centrados en el freno de la senescencia celular, un proceso biológico que puede provocar enfermedades durante el envejecimiento y resistencia ante tratamientos contra el cáncer. Ambos eventos están organizados con la participación del Centro de Investigación del Cáncer y de la Fundación General de la Universidad de Salamanca y reunirán, en total, a más de 150 investigadores de referencia mundial en este campo emergente.

Tal y como apuntan desde la USAL, la senescencia celular es un programa biológico en el que las células entran en un estado de detención del ciclo celular, es decir, dejan de dividirse sin llegar a morir. Estas células, aunque pueden funcionar de barrera contra el cáncer, su acumulación causa envejecimiento y enfermedades crónicas.

El primero de los encuentros, que tendrá lugar los días 15 y 16 de septiembre en el propio Centro de Investigación del Cáncer, será una reunión internacional de jóvenes investigadores organizada por el colectivo Young ICSA de la Sociedad Internacional de Senescencia Celular. Se trata de la primera vez que este foro se celebra en el sur de Europa, tras ediciones anteriores en ciudades como Estocolmo, Ámsterdam, Oxford o Cambridge, convirtiendo a Salamnca en pionera en este sentido.

Por otro lado, desde la tarde del 16 hasta el 18 de septiembre, Salamanca acogerá el III Congreso Internacional organizado por la Sociedad Española de Senescencia Celular, que se celebrará en la Hospedería Fonseca, mientras que las ediciones anteriores se celebraron en Santiago de Compostela (2024) y Barcelona (2025). En concreto, el programa científico contará con la participación de destacadas figuras como Scott Lowe (Memorial Sloan Kettering Cancer Center, Nueva York), Joao Passos (Mayo Clinic, Minnesota), Leila Akkari (Instituto Neerlandés del Cáncer), Wolf Reik (Altos Labs, Cambridge) o Isabel Fariñas (Universidad de Valencia, Premio Nacional de Investigación 2024). Junto a ellos, intervendrán investigadores de Dinamarca, Portugal y Francia, así como científicos de centros de referencia en Barcelona, Valencia y Madrid.

En este sentido, el Ayuntamiento de Salamanca colabora en la organización a través de la Concejalía de Cultura y Turismo. Asimismo, el congreso cuenta con el patrocinio de varias empresas de base tecnológica comprometidas con la investigación biomédica.