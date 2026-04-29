Un ciclo de conferencias en la UPSA reivindica el papel de la mujer en el arte a través de la figura de Sofonisba Anguissola

La Unidad de Igualdad de la UPSA ha inaugurado el ciclo de conferencias "La Mujer en el Arte" con una sesión a cargo de María Eugenia Polo y Óscar Gonzalo. Ambos responsables han destacado la necesidad de revertir la invisibilidad histórica de las mujeres en los libros de arte, donde los hombres han figurado tradicionalmente como los únicos grandes referentes.

El profesor de Historia del Arte, Francisco García Hoyos, ha centrado su ponencia en "desmontar mitos" y denunciar cómo la historia tradicional, escrita bajo una óptica patriarcal, postergó a la mujer. Según el experto, factores como la falta de acceso a la educación técnica, la prohibición de firmar obras y las trabas comerciales impidieron que muchas artistas destacaran, a pesar de que "en el arte no hay sexos".

La figura central de la jornada ha sido Sofonisba Anguissola (1530-1626), pintora renacentista que logró trascender estas barreras. García Hoyos ha relatado cómo su talento le permitió contar con el apoyo de Miguel Ángel y llegar a la Corte de Felipe II como dama de Isabel de Valois. Su independencia y valentía marcaron su trayectoria, llegando a exigir a su segundo marido seguir pintando hasta el final de sus días.

La sesión ha concluido con un análisis de sus obras más significativas, como sus autorretratos y cuadros familiares.